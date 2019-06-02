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Украинские военнослужащие провели новые учения в Азовском море
02 июня 2019, 23:39 • 53 • Украина
Подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) провели новые учения на побережье Азовского моря, сообщает штаб операции Объединённых сил (ООС) страны.
Reuters
«Акватория и украинское побережье Азовского моря по-прежнему остаются зонами высокого риска для развития военной агрессии северного соседа», — говорится в сообщении штаба в социальной сети Facebook.
В связи с этим подразделения ООС отрабатывают военные действия на случай «возможных оперативно-тактических сценариев» в Приазовье.
Отмечается, что в ходе учений противодесантный резерв при поддержке танков, артиллерии и авиации уничтожал «первую группу морского десанта противника».
В середине мая Украина уже проводила военные учения на побережье Азовского моря.
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