«Украинские власти зарабатывают на войне»: с чем может быть связано снижение активности в рамках нормандского формата

Саммит лидеров «нормандской четвёрки» может состояться только при условии принятия Киевом закона о статусе Донбасса. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин. Кроме того, Киев должен отвести подконтрольные ему силы от линии разграничения в зоне конфликта на востоке страны. Последняя встреча нормандского формата на высшем уровне прошла в 2016 году. Главы МИД РФ, Франции, Германии и Украины общались в июне 2018-го, а следующие переговоры отложены на неопределённый срок. Эксперты связывают снижение активности «нормандской четвёрки» с нежеланием Киева идти на какие-либо уступки и выполнять ранее принятые на себя обязательства. Между тем аналитики уверены, что смена власти на Украине может способствовать возобновлению диалога в этом формате.

Встреча министров иностранных дел Нормандской четверки в Берлине в июне 2018 года AFP © TOBIAS SCHWARZ

Обязательным условием проведения саммита нормандского формата по Украине с участием лидеров России, Франции, Германии и Украины является принятие Киевом закона о статусе Донбасса. Об этом 19 декабря в интервью агентству РИА Новости сообщил замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин.

«Что касается созыва саммита в нормандском формате, то непременным условием для этого должно стать выполнение Киевом договорённостей, достигнутых ранее лидерами «квартета» на встречах «в верхах» в 2015—2016 годах в Париже и Берлине», — заявил Карасин.

Формула Штайнмайера

По словам чиновника, в этот закон должна быть включена так называемая формула Штайнмайера, предложенная ещё в конце 2015 года тогдашним министром иностранных дел ФРГ, а ныне президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер

Reuters

© Fabrizio Bensch

Она прописывает механизм наделения нынешних территорий ДНР и ЛНР особым статусом в рамках украинского законодательства. Закон «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» должен быть введён в действие на временной основе в день выборов в Донбассе и на постоянной — после того как ОБСЕ опубликует отчёт об итогах выборов.

«Эта формула не так важна для Российской Федерации, как для всего комплекса мер, которые мы называем Минскими соглашениями. Ведь это огромное количество документов помимо двух базовых, принятых в 2014—2015 годах, — заявил в интервью RT директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов. — Формула Штайнмайера уточняет некоторые моменты вторых Минских соглашений, это не какое-то ноу-хау, это просто очень важная формула, которая прописывает механизм введения особого положения на территориях ДНР и ЛНР».

По словам эксперта, никаких особых проблем для Украины её принятие не создаст. И не реализует её украинская сторона по тем же основаниям, по которым блокирует выполнение Минских соглашений в принципе.

«По той же самой причине Украина не меняет законодательство и не вносит поправки в Конституцию, прописанные в Минских соглашениях, — отмечает Денисов. — Украинское руководство считает выполнение обязательств невыгодным, а западные партнёры закрывают на это глаза. Исходя из нынешней политической конъюнктуры, украинский правящий режим позволяет себе выторговывать те или иные преимущества уже после того, как взял на себя обязательство, хотя по логике вещей это нужно было делать раньше».

Например, отмечает политолог, сейчас Киев настаивает на введении в Донбасс миротворцев как условии выполнения украинской стороной положений Минских соглашений, касающихся статуса Донбасса, хотя этот вопрос на самих переговорах в Минске не обсуждался.

Ещё одно требование российской стороны, озвученное Григорием Карасиным, — отвод украинских войск от линии соприкосновения в населённых пунктах Золотое, Петровское и Станица Луганская. Этот вопрос также был согласован в 2016 году в ходе переговоров в Минске. Однако Киев де-факто не выполнил и его.

Украинская военная техника в Донбассе

Reuters

© Sergei Karazy

Сложный формат

Нормандский формат переговоров по Украине был запущен в июне 2014 года во время встречи во французском регионе Нормандия президентов России, Франции и Украины и канцлера Германии по случаю празднования 70-летия открытия Второго фронта в Европе в ходе Второй мировой войны.

11—12 февраля 2015 года во время следующих переговоров Владимира Путина, Петра Порошенко, Ангелы Меркель и Франсуа Олланда в Минске был принят «Комплекс мер по выполнению Минских соглашений» (вторые Минские соглашения), остановивший крупномасштабный конфликт на востоке Украины.

Переговры Владимира Путина, Петра Порошенко, Ангелы Меркель и Франсуа Олланда в Минске

РИА Новости

© Николай Лазаренко

Затем лидеры «нормандской четвёрки» встречались 2 октября 2015 года в Париже и 19 октября 2016-го в Берлине, где обсуждался процесс выполнения Минских соглашений. Министры иностранных дел России, Франции, Германии и Украины последний раз собирались в Берлине 11 июня текущего года.

С тех пор саммитов на уровне президентов и министров иностранных дел не проводилось. 18 августа 2018 года во время встречи президента Владимира Путина и Ангелы Меркель, как сообщил позже помощник президента России Юрий Ушаков, обсуждалась возможность возобновления встреч на высшем уровне в нормандском формате. Было даже названо место проведения будущего саммита — Париж, однако точную дату не определили.

После убийства лидера ДНР Александра Захарченко 31 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, «что встреча в нормандском формате неуместна», поскольку ни Берлин, ни Париж не осудили террористический акт, вину за который в Донбассе и российском МИД возложили на Украину. Лавров также обвинил Германию и Францию в том, что они «не могут повлиять на президента Украины Петра Порошенко, который продолжает манкировать своими обязанностями уже не первый год».

Однако в октябре в интервью RT France, Le Figaro и Paris Match министр иностранных дел России заявил, что встреча в нормандском формате возможна в случае принятия Киевом закона о статусе Донбасса и при выполнении им требований о разведении войск.

В ноябре 2018 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что для проведения саммита на высшем уровне в рамках «нормандской четвёрки» пока «нет необходимой почвы, нет предпосылок, отсутствуют даже намёки на возможную результативность».

Последняя встреча в нормандском формате проходила уже на уровне внешнеполитических советников 11 декабря в Берлине. Ранее Украина и Германия заявляли, что на ней будет обсуждаться инцидент с задержанием российскими пограничниками украинских кораблей в Керченском проливе. Однако позже Дмитрий Песков заявил, что поскольку этот вопрос не покрывается минскими договорённостями, то выносить его на повестку дня «нормандской четвёрки» было бы неправильным.

Сочетание факторов

Как отмечают эксперты, на работу нормандского формата в последние годы оказывали значительное влияние как внешнеполитические, так и внутриполитические факторы.

«Во всех странах нормандского формата был долгий избирательный цикл, Украина в этом отношении последняя», — отмечает Денисов.

Выборы, смена власти во Франции, долгие переговоры по формированию правительства в Германии наложили свой отпечаток на замедление активности в нормандском формате. Продолжившиеся внутриполитические трения в Германии и угроза развала правящей «большой коалиции» также отвлекали германского канцлера на решение внутренних проблем.

Франция, в свою очередь, столкнулась с внутриполитическими проблемами из-за непопулярных реформ президента Макрона. Напряжённость в обществе к концу 2018 года вылилась в массовые протесты «жёлтых жилетов».

Другой фактор — это давление США, не участвующих в нормандском формате, однако, по мнению экспертов, оказывающих поддержку нынешнему режиму на Украине.

«Чем слабее государство, чем больше у него внутриполитических проблем, тем скромнее будут его внешнеполитические амбиции, — отметил в интервью RT доцент МГИМО, политолог Кирилл Коктыш. — С другой стороны, вряд ли европейские страны могли бы что-то сделать в ситуации, когда режим Порошенко контролируется ими гораздо в меньшей степени, чем они предполагали изначально, поскольку есть Вашингтон, который всё блокирует. Это и обусловливает отсутствие энтузиазма и у Парижа, и у Берлина».

На самой Украине фактор приближающихся выборов также даёт о себе знать, проявляясь в ужесточении внутриполитической риторики президента Петра Порошенко, объявлении военного положения и запугивании населения перспективой «войны» с Россией.

«Порошенко олицетворяет «партию войны», которая на войне зарабатывает и чья устойчивость зависит от наличия военных действий, неважно каких — имитационных или настоящих», — подчёркивает Коктыш.

По словам эксперта, «не вызывает сомнения, что в любое мирное время шансов сохранить власть у этой группировки не было бы».

«Очень немного шансов, что при нынешнем политическом режиме Украина начнёт реализовывать Минские соглашения», — отмечает Денисов.

Президент Украины Петр Порошенко

РИА Новости

© Михаил Палинчак

Придётся выполнять

Однако рано или поздно выполнять Минские соглашения Украине всё же будет необходимо, считает Денис Денисов.

«Киеву волей-неволей придётся рассматривать все требования России, ведь, по сути, этим договорённостям более трёх лет, и все стороны конфликта согласны (как минимум на словах), что Минские соглашения являются основой для урегулирования конфликта, — говорит эксперт. — В этом отношении отдельная позиция Киева мало кого должна интересовать».

Опрошенные RT эксперты отмечают, что альтернатив ни Минским соглашениям, ни нормандскому формату попросту нет, поскольку это единственная международная площадка, на которой обсуждается урегулирование конфликта на Украине.

По мнению Кирилла Коктыша, Россия стремится к тому, чтобы европейские страны при всех ограничениях оказывали более интенсивное воздействие на официальный Киев.

«Российские надежды основываются на том, что рано или поздно Европа начнёт заботиться и о своих интересах (а не только об интересах Соединённых Штатов) и в конце концов начнёт оказывать соответствующее давление на Украину», — отмечает политолог.

Однако наибольшие ожидания связывают с перспективами смены власти на Украине после выборов, назначенных на следующий год.

«Недееспособность нормандского формата сейчас в первую очередь является следствием нахождения в нём недоговороспособной Украины. Придёт новый президент, сменится его окружение, и тогда, вполне возможно, этот формат начнёт эффективно работать», — считает Денис Денисов.

Похожую точку зрения высказал и Кирилл Коктыш.

«То, что нынешняя власть не способна и не планирует достичь мирного урегулирования, совершенно ясно, — резюмировал эксперт. — Если на этом направлении что-то изменится, то будут шансы сдвинуть дело с мёртвой точки».