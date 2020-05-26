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Украинские власти вынуждают Виктора Медведчука сделать так, чтобы Украин стало две

26 мая 2020, 15:55  •  139 • Украина
Печерский райсуд Киева обязал генпрокуратуру возбудить уголовное дело по факту государственной измены Виктора Медведчука. Преступление заключалось в том, что 10 марта группа депутатов Верховной Рады встретилась в Москве с коллегами из Государственной Думы. Помимо Медведчука, с украинской стороны в мероприятии участвовали Вадим Рабинович, Ринат Кузьмин, Тарас Козак, Александр Колтунович и Татьяна Плачкова. На Украине их, таким образом, записали в изменники родины. И каковы же будут последствия?
Интрига этой истории в том, что Медведчука фактически заставляют перейти к действенным контрмерам. До сих пор его и Рабиновича «Объединённая платформа – За жизнь» занимала умеренные позиции, ограничиваясь лишь устной критикой действующей власти. Но если продолжать в том же духе, дело может закончиться тюрьмой, тем паче, что посадки Зеленский пообещал, но посадить Порошенко или кого-то из его сообщников так и не рискнул, опасаясь мести радикалов-националистов. Зато Медведчука можно будет «закрыть» безбоязненно, ведь за этим ничего страшного для Зеленского не последует – так, во всяком случае, рассуждают в офисе президента. Для того лидера ОПЗЖ и «запустили» по той же статье, по которой на днях заочно арестовали Виктора Януковича.
И тут уж одно из двух – либо оказаться за решёткой, либо предпринять что-то по-настоящему серьёзное. К примеру, провести в лояльных регионах юго-востока страны акции неповиновения киевским властям. Местные власти Зеленского не слишком-то поддерживают, зато с Медведчуком они, определённо, смогли бы договориться о содействии. Если, скажем, Харьков с Одессой объявят о реализации принятых ещё пять лет назад местных законах о самоуправлении, это может нанести Зеленскому и центральным властям сокрушительный удар, в результате которого целый ряд областей Украины сможет уйти в свободное плавание, повторив то, что предприняла крымская автономия в 1992-1994 годах. Разумеется, никто не может сказать, что за этим последует – не исключено, что распад Украины на две составляющие. Но, по сути, у Медведчука нет иного пути. Иначе – тюрьма. Зеленский просто не оставляет ему выбора.
Решится ли Медведчук предпринять, возможно, самый ответственный шаг в его жизни? И что за этим последует – уж не расширение ли «антитеррористической операции» на весь юго-восток страны? Ясно одно – решение суда заставляет генеральную прокуратуру идти до конца – обвинение Медведчуку и его окружению может последовать буквально со дня на день.

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