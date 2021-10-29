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Украинские власти решили проспонсировать фильм про ЛГБТ

29 октября 2021, 13:50  •  75 • Украина
Украина все мечтает попасть в Евросоюз, а потому пытается подражать Европе во всем, в чем может. А может, как мы наблюдаем, она немногое и выбор, в чем подражать, у нее весьма специфичный.

В Европе сейчас модно снимать кинцо про ЛГБТ, вот и власти Незалежной решили выделить деньжат на подобный фильм. Из бюджета страны планируют выделить 20 миллион гривен. Да, при условии, что денег выплачивать всякие соцпособия и пенсии по сути уже не хватает. Ох уж эта погоня за западными ценностями, когда даже не можешь обеспечить свой народ базовыми потребностями.

Фильм будет называться «Мой юный принц» и рассказывать про 17-летнего парня, у которого сначала нездоровое влечение к своей матери, а потом он встречает Его и понеслось. Мува с матерью я вообще не поняла – это на Украине так решили впечатлить европейского зрителя, мол, ждете фильмов про геев, а мы вам еще и сверху инцеста решили присыпать? Это же так необычно и нетрадиционно, ух.

В картине пообещали исследовать множество тем: любовь, тирания, смерть, одержимость, изоляция и несвобода. Да только хорошему кино редко удается исследовать даже сразу две темы, а тут так замахнулись, сразу видно, что будет скомканный и оборванный видеоряд, а не полноценное кино. Особенно учитывая, что создатели картины подчеркнули, что в фильме будет упор на визуальную эстетику, вряд ли их хватит на что-то еще. Ну и эротические сцены пообещали – куда без этого в фильме про ЛГБТ, развращать так развращать.

Короче новости про Украину все печальнее, курс, выбранный властями, все более убогий.

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