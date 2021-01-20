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Украинские власти предъявили России новые претензии

20 января 2021, 22:35  •  236 • Политика
Фото: Alexei Nikolsky/Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Киев отреагировал на решение ЛДНР передать военнопленных Виктору Медведчуку
МИД Украины отреагировал на решение народных республик ДНР и ЛНР передать граждан Незалежной, удерживаемых на территории, подконтрольной ополчению Донбасса, Киеву. По мнению ведомства, речь идет об "ударе России" по Нормандскому формату и Трехсторонней контактной группе.
Ранее представители обеих республик заявили, что стороны намерены передать украинской стороне в одностороннем порядке удерживаемых граждан Незалежной при посредничестве депутата Верховной Рады, лидера фракции "Оппозиционная платформа" Виктора Медведчука, пишет RT.
По мнению украинской стороны, подобное решение является "ударом РФ", нацеленным на срыв достигнутых договоренностей и деятельности ТКГ.
"Требуем от Российской Федерации неукоснительного соблюдения всех договоренностей, достигнутых в нормандском формате", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Незалежной.
В МИД уточнили, что требуют освобождения "всех находящихся в связи с конфликтом человек".
Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба выразил надежду на "покаяние России" за события в Донбассе. По словам министра, однажды наступит день, когда президент РФ склонит голову в Киеве перед памятником, установленном в честь ВСУ и националистических батальонов.

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