Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
США сами себя перехитрили: Сатановский объяснил план спасения Донбасса
"Путин такое молча не проглотит": Сатановский о плане Киева по захвату...
США подали России долларовый сигнал
Пушков раскрыл, зачем Зеленский хочет видеть Путина: "Пытаются использовать...
Главная / Политика

Украинские власти подготовили санкции против строителей Крымского моста

08 сентября 2021, 16:30  •  35 • Политика
Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Киев грозит запретом на въезд и блокировкой счетов
Кабинет министров Украины провел заседание, в ходи которого одобрил и внес на рассмотрение СНБО санкционные меры против 24 юридических и шести физических лиц. Речь идет о тех, кто причастен к возведению и эксплуатации Крымского моста, а также организации транспортного сообщения полуострова с остальной частью России.
В правительстве Незалежной добавили, что санкции коснутся и тех, кто причастен к перепланировке парковых зон полуострова и объектов культурного наследия в Крыму – украинский кабмин считает эти действия незаконными.
Проект санкционных мер поступил от Министерства "по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий", которое проработало детали с МИД.
Под санкционными мерами указываются запрет на импорт-экспорт, а также вывод средств из Украины (в случае наличия таковых), приостановку лицензированной деятельности на территории страны. Физическим лицам авторы инициативы грозят запретами на въезд, участие в аренде и приватизации госимущества. Срок действия предлагаемых санкций составляет пять лет.
"Мы будем прилагать необходимые усилия, чтобы все причастные к совершению преступлений на территории украинского Крыма понесли ответственность за свои действия!" – говорится в сообщении правительства.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил во время визита в Германию, что Берлину необходимо ужесточить санкционные меры в отношении Российской Федерации. Такая мера будет вполне оправданной, считает градоначальник, если Россия станет оказывать на Украину давление при использовании "Северного потока – 2".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





35
Источник
Похожие новости
08 сентября 2021, 01:50
"Путин такое молча не проглотит": Сатановский о плане Киева по захвату "Северного потока - 2"
08 сентября 2021, 01:50
Захарова указала на "циничный эксперимент" Киева
08 сентября 2021, 11:00
Силовики исполнили желание осужденной белорусской оппозиционерки Колесниковой
08 сентября 2021, 00:00
В Польше отношение Байдена к Украине назвали пощечиной Зеленскому
08 сентября 2021, 11:00
На Украине похвастались успешным похищением свидетеля по делу MH17
08 сентября 2021, 12:50
"Зеленский закатил истерику": Украинский источник сообщил, что Кличко запретили появляться на ТВ
Новости партнеров
 
Выбор дня
08 сентября 2021, 01:50
"Путин такое молча не проглотит": Сатановский о плане Киева по захвату &quo...
08 сентября 2021, 01:50
Захарова указала на "циничный эксперимент" Киева
08 сентября 2021, 01:50
Оператор украинской ГТС заявил о «грубом намёке» россиян по поводу «Северного потока ...
08 сентября 2021, 01:50
Окружённые, но не сломленные: на Украине люди по-своему сражаются с нацизмом
08 сентября 2021, 11:00
Силовики исполнили желание осужденной белорусской оппозиционерки Колесниковой
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 сентября 2021, 14:35
Лавров и Шойгу уходят? "Удобный момент для рокировки" - политолог
04 сентября 2021, 19:55
Отказавшиеся от русских двигателей США столкнулись с проблемой
01 сентября 2021, 21:20
Путин и Зеленский встретятся в Крыму: Вице-премьер Украины заявил о "высоком уровне"
02 сентября 2021, 04:40
Скабеева показала видео: "Вот что интересует журналистов на встрече Байдена и Зеленского"
08 сентября 2021, 01:50
"Путин такое молча не проглотит": Сатановский о плане Киева по захвату "Северного потока - 2"
06 сентября 2021, 08:35
Супердержава мирного атома решила: ей нужна Россия
04 сентября 2021, 02:30
«Диверсанты» проникли на украинский военный объект и станцевали на САУ «Гвоздика» под песню о «вагнеровцах»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.