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Украинские власти обвинили Россию в организации посадки лайнера Ryanair

24 мая 2021, 17:30  •  105 • Политика
Фото: Darius Mataitis via www.imago-im// www.globallookpress.com
Москва является "выгодоприобретателем в сложившейся ситуации", уверены в администрации
Действия белорусских властей в истории с самолетом компании Ryanair следует трактовать как самое непосредственное проявление международного терроризма. Такое заявление сделал представитель администрации президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
По словам чиновника, тем самым Минск решил бросить вызов всему "современному миру". Ответные меры должны быть самыми жесткими – вплоть до игнорирования воздушного пространства республики и международной изоляции, включая персональные ограничения для лиц, инициировавших операцию.
Представитель администрации Зеленского также заявил, что белорусские власти не испытывают никакого интереса к своей репутации, а потому Европа ограничена в выборе средств воздействия.
В итоге же, добавил Подоляк, президент Белоруссии Александр Лукашенко стал "максимально токсичным и нерукопожатным". Россия, с его слов, является выгодоприобретателем в этой истории. По логике украинского чиновника, таким образом глава республики пытается завершить интеграцию с РФ.
"Исходя из итоговой цены произошедшего, несомненно, что главным организатором и выгодоприобретателем принудительной посадки является РФ", – заявил политик для "Интерфакс-Украины".
Подоляк объяснил, что подобные спецоперации Москва якобы планировала и на Украине – ее итогом, считает чиновник, должна была стать дискредитация Незалежной.
Ранее один из европейских чиновников, готовых к ситуации, сообщил, что в Евросоюзе рассматривают варианты введения санкций против Белоруссии за экстренную посадку самолета, после которой был задержан оппозиционный блогер Роман Протасевич.

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