Украинские вертолеты атаковали нефтебазу в Белгороде: как они проникли в Россию, и что будет дальше?

Утро 1 апреля началось с новости о пожаре на крупной нефтебазе в Белгороде. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что предприятие обстреляли два украинских вертолета, зашедшие на территорию РФ на низкой высоте. Не сорвёт ли случившееся процесс мирных переговоров с Украиной, большой вопрос.

Сюжет: Международные конфликты, Армия

В Белгороде загорелась нефтебаза, расположенная на улице Константина Заслонова. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что это произошло после того, как объект обстреляли два украинских вертолета. По всей видимости, они прошли в воздушное пространство РФ на низкой высоте, остались незамеченными системами ПВО и атаковали нефтебазу. Также появились сообщения, что пострадала еще и одна из местных типографий, которая, предположительно, тоже подверглась обстрелу, но ее здание понесло куда меньший урон.

В результате авиаудара на нефтебазе начался пожар, о котором стало известно в 5:51 по московскому времени. Загорелись восемь резервуаров с топливом. При этом, как уточнили в МЧС, есть серьезный риск распространения огня еще на 16 резервуаров. Пожарные стараются локализовать возгорание как можно скорее. Пожару присвоен 2 ранг сложности. В его ликвидации задействовано около 70 человек и 20 единиц техники.

Известно, что при ударе никто не погиб. Изначально сообщалось, что пострадали двое сотрудников предприятия, которым была оказана первая помощь, но впоследствии в мэрии Белгорода опровергли эту информацию, сообщив об отсутствии пострадавших.

В сети распространились видео, запечатлевшие инцидент.

Местных жителей, чьи дома расположены в непосредственной близости от нефтебазы, решили эвакуировать. Это коснулось тех, кто проживает на улицах Почтовая, Макаренко и Константина Заслонова. Их временно разместили в спорткомплексе «Белгород Арена». Некоторые белгородцы предпочли добраться до пункта временного размещения личным транспортом, для всех остальных были выделены автобусы, доставившие их к спорткомплексу. Работники нефтебазы также были эвакуированы с объекта.

Прилетело не впервые

Белгородская область имеет общую границу с Луганской народной республикой, а также с Харьковской и Сумской областями Украины. Ввиду приграничного положения здесь приняты меры безопасности – в частности, белгородский аэропорт оказался в числе российских воздушных гаваней, временно приостановивших свою работу после начала спецоперации на Украине. Кроме того, в марте здесь неоднократно происходили различные инциденты. Так на минувшей неделе Гладков сообщил, что в районе села Красный Октябрь раздаются взрывы. Как писало информагентство ТАСС со ссылкой на собственный источник в экстренных службах, речь шла о попадании снаряда в военный городок. Издание написало о четырех раненых военнослужащих, однако глава региона заявил, что жертв и пострадавших нет, и ситуация находится под контролем.

23 марта в СМИ появилась информация о разрыве снаряда, который был выпущен со стороны Украины, в одном из сел Белгородской области. После этого в региональный центр вывезли 178 жителей населенных пунктов, расположенных недалеко от границы с Украиной. Тогда же стало известно о гибели в селе Журавлевка военного священника Олега Артемова, попавшего под обстрел.

Что дальше?

Заместитель председателя международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров высказался по поводу происшествия, заметив, что проникновение вертолетов ВСУ на территорию России можно объяснить тем, что они двигались на слишком низкой высоте. По его словам, системы ПВО и радары рассчитаны на другие высоты и обеспечивают защиту от ракет и самолетов. Джабаров выразил уверенность в том, что на границе после этого происшествия будут приняты все необходимые меры безопасности, учитывающие тактику движения вертолетов Украины на сверхнизких высотах. Он также заявил о необходимости нанести ответный удар по военному аэродрому, с которого вылетели атаковавшие нефтебазу в Белгороде вертолеты.

Интересно, что не далее как 29 марта глава Минобороны Сергей Шойгу высказался о почти полной очистке неба Украины: по его словам, из 152 самолетов в боевом составе ВСУ были уничтожены 123, из 149 вертолетов – 77, из 180 комплексов ЗРК большой и средней дальности – 152 единицы. Тем не менее, этого, по всей видимости, оказалось недостаточно.

Возникает закономерный вопрос о последствиях происшествия в Белгороде. То, что украинские вертолеты не просто оказались в российском воздушном пространстве, но и успели нанести удар, а затем улететь обратно – грандиозный скандал. Без всякого сомнения, за это сильно достанется и местным военным чинам, и их вышестоящему начальству. Но есть и более важные моменты. Не станет ли обстрел нефтебазы в Белгороде казусом белли? И не получит ли российская спецоперация на Украине новый статус в связи с этими событиями? При худшем раскладе это вполне возможно – со всеми вытекающими последствиями вроде военного положения и всеобщей мобилизации. Разумеется, говорить о дальнейших мирных переговорах с Киевом в новых обстоятельствах уже не придется.