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Украинские ведущие потеряли дар речи из-за русского языка из Грузии - видео

15 октября 2021, 19:05  •  157 • Политика
Кадр youtube.com
Киевские журналисты оконфузились из-за грузинского эксперта
Украинские телеведущие, исполняющие драконовский закон о госязыке, навязанный обществу майданными деятелями и националистами, оконфузились во время прямого эфира. Речь идет о телеканале "Украина 24", журналисты которого впали в ступор после просьбы грузинского политолога Гелы Васадзе вести беседу на русском языке.
Украинцы пытались взять комментарий эксперта о судьбе взятого под арест экс-президента Грузии и бывшего главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили, сидящего сейчас в тюрьме города Рустави.
Журналист задал вопрос политологу на украинском языке, даже непонятно, на какую реакцию он надеялся. Вероятно, искренне думал, что большинство грузин владеют мовой. Но не тут то было. Васадзе попросил задать ему вопрос на русском. Украинец в ответ заявил, что он не может этого сделать.
"Мне что тогда, отвечать вам на грузинском?" – вполне резонно отреагировал политолог.

И тут повисла театральная пауза, после которой ведущая благосклонно позволила Васадзе говорить на "великом и могучем".
"Я считаю себя ответственным человеком, и когда я не совсем все понимаю, мне трудно отвечать", – пояснил грузинский эксперт.
Напомним, в Незалежной с 2019 года действует закон, согласно которому единственным госязыком считается украинский, он обязателен практически во всех сферах жизни. В России и Венгрии данный документ не перестают критиковать. В частности, из-за него Будапешт блокирует работу Комиссии Украина – НАТО.
Дошло до того, что языковая тема прозвучала даже на шабаше киевского режима под названием "Крымская платформа", где венгерский президент Янош Адер указал лидеру Незалежной Владимиру Зеленскому о дискриминационном "мовном законе".

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