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Украинские ультраправые группировки грозят Зеленскому «вооруженным «майданом»

20 января 2021, 21:40  •  111 • Украина
Сразу несколько крупных националистических организаций Украины выступили с заявлением, в котором потребовали от официального Киева предоставить им статус «защитников украинской соборности», а также приравнять их активистов к сотрудникам правоохранительных органов. Как утверждают авторы идеи, это позволит «свести к минимуму влияние Кремля на территории Украины», а также выявить и предать суду «десятки тысяч предателей» страны. В противном случае неонацисты готовы взять указанную инициативу в собственные руки и продемонстрировать серьезность своих намерений на так называемом «вооруженном «майдане». Подробности — в материале корреспондента ФАН
В серьезности намерений местных националистов сомневаться не приходится. На днях радикалы из запрещенной в РФ группировки «С14» напали в Харькове на двух подвыпивших посетителей кафе, имевших неосторожность подвергнуть сомнению умственные способности лидера ОУН-УПА1 (запрещена в РФ) Степана Бандеры. Националисты сначала избили «критиков», а затем, продемонстрировав свидетелям инцидента свои пистолеты и обрез охотничьего ружья, ретировались со словами «Найдем всех!».
А накануне в центре Киева лидер «С14» Евгений Карась и его сотоварищи осуществили вооруженное нападение на участников акции «Нет нацизму!». Автомобиль, в котором ехали антифашисты, был заблокирован молодыми людьми, выкрикивавшими угрозы в адрес «несогласных» и размахивающими травматическими пистолетами. Карась выложил фрагменты этого инцидента в Сеть.  
Происшествия с участием представителей крайне правых группировок сегодня фиксируются по всей Украине.
«Действующая власть оказалась не в состоянии защищать интересы украинской нации, у нас повсюду разгуливают агенты Москвы, которым не нравятся украинский язык, украинская культура и украинская история. Значит именно мы должны стать защитниками нашего нового законодательства, предусматривающего наказание за отрицание идеалов Украины», — говорится в совместном заявлении, подписанном, по некоторым данным, кроме руководителей «С14», главами националистических группировок «Правый сектор»1 и «Тризуб Степана Бандеры» (запрещены в РФ).
По словам идеологов нового «правозащитного движения», в обозримом будущем к ним присоединятся участники так называемой «АТО в Донбассе» — бывшие силовики «добровольческих батальонов».  
«Так уж получилось, что нынешние правоохранительные органы не могут гарантировать развитие патриотических настроений в украинском обществе, — констатировал в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей представитель киевской ячейки крупной националистической структуры Юрий «Юрко» Т. — Следовательно, настоящие патриоты оставляют за собой право взять на себя эту функцию. Если [президент Украины Владимир] Зеленский и его администрация не прислушаются к нашему порыву, мы устроим настоящий «вооруженный «майдан» — выйдем на улицы и продемонстрируем наличие у нас оружия, способного спасти страну».
Впрочем, Т. сразу оговорился, подчеркнув, что ни о какой угрозе силового захвата власти в данном конкретном случае не может быть и речи.
«Патриоты просто еще раз покажут свою боеспособность», — сказал он, намекая на события времен Майдана в Киеве в начале 2014-го, когда боевики «Правого сектора» в буквальном смысле этого слова бряцали оружием после фактического захвата ряда административных зданий украинской столицы.  
Как бы там ни было, а нынешний официальный Киев никакой угрозы в свой адрес со стороны ультраправых группировок, похоже, не видит. Как сообщил корреспонденту ФАН источник в МВД Украины, «общая ситуация в государстве находится под контролем».
«Ряд общественных формирований и организаций на Украине уже располагает правом осуществлять охрану правопорядка в регионах и выявлять нарушителей или потенциальных сепаратистов. Предоставлять активистам-патриотам какие-либо дополнительные полномочия на сегодняшний день попросту нет смысла, — утверждают чиновники. — А инициативы различного рода неофашистских структур власть будет пресекать». 
И как бы в подтверждение этой сентенции украинские силовики отчитались в аресте группы крайне правых экстремистов во главе неким киевлянином по кличке «Гитлер». В СБУ и МВД утверждают, что арестованные ранее «активно использовали символику Третьего Рейха и СС и готовили теракты на Украине».  
Остальные праворадикальные организации на территории от Закарпатья до контролируемых Киевом районов Донбасса экстремистскими не считаются. 
1 Организация запрещена на территории РФ.
Автор: Леонид Андросов

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