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Украинские ультраправые группировки грозят Зеленскому «вооруженным «майданом»
20 января 2021, 21:40 • 111 • Украина
Сразу несколько крупных националистических организаций Украины выступили с заявлением, в котором потребовали от официального Киева предоставить им статус «защитников украинской соборности», а также приравнять их активистов к сотрудникам правоохранительных органов. Как утверждают авторы идеи, это позволит «свести к минимуму влияние Кремля на территории Украины», а также выявить и предать суду «десятки тысяч предателей» страны. В противном случае неонацисты готовы взять указанную инициативу в собственные руки и продемонстрировать серьезность своих намерений на так называемом «вооруженном «майдане». Подробности — в материале корреспондента ФАН.
В серьезности намерений местных националистов сомневаться не приходится. На днях радикалы из запрещенной в РФ группировки «С14» напали в Харькове на двух подвыпивших посетителей кафе, имевших неосторожность подвергнуть сомнению умственные способности лидера ОУН-УПА1 (запрещена в РФ) Степана Бандеры. Националисты сначала избили «критиков», а затем, продемонстрировав свидетелям инцидента свои пистолеты и обрез охотничьего ружья, ретировались со словами «Найдем всех!».
А накануне в центре Киева лидер «С14» Евгений Карась и его сотоварищи осуществили вооруженное нападение на участников акции «Нет нацизму!». Автомобиль, в котором ехали антифашисты, был заблокирован молодыми людьми, выкрикивавшими угрозы в адрес «несогласных» и размахивающими травматическими пистолетами. Карась выложил фрагменты этого инцидента в Сеть.
Происшествия с участием представителей крайне правых группировок сегодня фиксируются по всей Украине.
По словам идеологов нового «правозащитного движения», в обозримом будущем к ним присоединятся участники так называемой «АТО в Донбассе» — бывшие силовики «добровольческих батальонов».
Впрочем, Т. сразу оговорился, подчеркнув, что ни о какой угрозе силового захвата власти в данном конкретном случае не может быть и речи.
Как бы там ни было, а нынешний официальный Киев никакой угрозы в свой адрес со стороны ультраправых группировок, похоже, не видит. Как сообщил корреспонденту ФАН источник в МВД Украины, «общая ситуация в государстве находится под контролем».
И как бы в подтверждение этой сентенции украинские силовики отчитались в аресте группы крайне правых экстремистов во главе неким киевлянином по кличке «Гитлер». В СБУ и МВД утверждают, что арестованные ранее «активно использовали символику Третьего Рейха и СС и готовили теракты на Украине».
Остальные праворадикальные организации на территории от Закарпатья до контролируемых Киевом районов Донбасса экстремистскими не считаются.
1 Организация запрещена на территории РФ.
Автор: Леонид Андросов
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