Украинские ультраправые формируют «ЧВК» для отправки в Карабах

Украинские радикалы формируют что-то напоминающие Частную военную компанию (ЧВК), которая будет отправлена в зону конфликта между Арменией и Азербайджаном за Нагорный Карабах.Об этом сообщил анонимный политический телеграм-канал «Легитимный» со ссылкой на свои источники.«Наш источник сообщает, что сейчас среди украинских ультраправых, у кого есть военный опыт, идёт набор в „боевые группы‟, такое себе „скрытое ЧВК‟. Эти „боевые группы‟ должны в ближайшее время отправиться как наёмники на Кавказ для участия в Карабахском конфликте», — говорится в сообщении.Уточняется, что по документам они «будут числиться работниками одной из фирм, которых отправляют по обмену опытом»При этом «Легитимный» обещает получить в ближайшее время «детали, кто, как и через кого собирает „группы‟».Напомним, ранее поступали сообщения, что в зону конфликта за Карабах активно перебрасываются боевики-наёмники из Сирии и Ливии. Сегодня РИА Новости сообщило, что 53 тела убитых наёмников в воскресенье, 4 октября, доставили обратно в Сирию. Всего их убито 93. Кроме того, источник агентства сообщил, что третья партия из 430 наёмников из Сирии отправилась в Карабах.