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Украинские ультраправые берут улицы под контроль
30 января 2018, 19:54 • 249 • Карикатуры
В прошедшие выходные бойцы организации «Национальная дружина» приняли присягу в центре Киева. Многим киевлянам вид и лозунги дружинников («Мы наведем украинский порядок») напомнили кадры в марширующими нацистами в Германии 30-х годов XX века
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