Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Важно вырабатывать взаимное доверие»: Лаврову пришлось успокаивать участников с...
Зимние гастроли русофобов в теплой Москве
Латвия ополчилась на Украину: МИД направил в украинское посольство официальную н...
На Украине город Славутич отключили от газоснабжения за долги
Главная / Карикатуры

Украинские ультраправые берут улицы под контроль

30 января 2018, 19:54  •  249 • Карикатуры
В прошедшие выходные бойцы организации «Национальная дружина» приняли присягу в центре Киева. Многим киевлянам вид и лозунги дружинников («Мы наведем украинский порядок») напомнили кадры в марширующими нацистами в Германии 30-х годов XX века

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

249
Источник
Похожие новости
25 января 2018, 19:39
Марина на миллион: Порошенко нашел жене работу
24 января 2018, 16:24
Приехали...
23 января 2018, 20:54
В глубоком тылу

24 января 2018, 22:54
По запрету всему свету
29 января 2018, 19:54
Рукописи не горят
26 января 2018, 17:09
Це Європа!
Новости партнеров
 
Loading...
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
24 января 2018, 07:54
Всё! Авианосца не будет: электричество кончилось
30 января 2018, 05:28
"Национальные дружины". То, чего вам не показали
27 января 2018, 00:54
Рогозин: У России есть лекарство от "санкционной чумы" США
27 января 2018, 13:54
Торговля Родиной наказуема: Соцсети порвали российских спортсменов за белый флаг
26 января 2018, 18:24
Кремль боится Грудинина? Получается, что да!
25 января 2018, 00:09
Украина не станет ограничиваться Крымом и Донбассом
27 января 2018, 04:09
В состав России вошёл новый регион? (Романов Роман)
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2014 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.