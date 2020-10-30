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Украинские ученые выдвигают территориальные претензии Польше и России

30 октября 2020, 20:30  •  189 • Украина

Украина должна создать себе Большой герб, включающий в себя элементы традиционной символики части польских земель и Кубани, поскольку исторически эти территории якобы являются украинскими и в будущем могут перейти под контроль Киева.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил доктор исторических наук и общественно-политический деятель Павел Гай-Нижник.

«Если мы хотим учесть соборность украинской государственности и чтобы все регионы, в том числе этнические или административные, были включены, и потом не было потасовки по этой причине, которая может случиться, и обязательно случится, учитывая украинскую политическую ситуацию.

Какие эмблемы и каких земель? Лемковщины? Кубани? Давайте говорить про геополитику. Другими словами, те земли, которые являются этнически и исторически нашими, но не принадлежат Украине сейчас.

Или области, которые, судя по всему, снова будут перекроены, и тогда нам придётся менять элементы государственного герба каждые 5 лет в зависимости от политической ситуации. Это не тот результат состояния государственной символики, который должен был бы быть», – отметил Гай-Нижник.

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