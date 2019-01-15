Украинские трудовые мигранты рассказали о "польском рабстве"

В Киеве рассказали о проблемах украинцев, работающих в Польше. Трудовые мигранты сравнили работу в Польше с рабством.

Украинские трудовые мигранты рассказали правду об условиях труда в Польше. Большинство отметило, что ощущает себя рабами, пишет украинское издание "Обозреватель".

Сообщается, что многие украинцы работают в Польше нелегально и не имеют почти никаких прав. Гарантий, что работодатель вообще заплатит за работу хоть что-то, практически никаких.

Так, жительница Мелитополя по имени Елена рассказала, что работала в Польше швеёй. Рабочий день длился 10 часов. Вместо минимальной зарплаты, которая составляет 12 тысяч гривен, или 28,7 тысячи рублей, женщине заплатили 3,7 тысячи гривен, или 8,85 тысячи рублей. Другая работа оказалась ещё хуже. Трудиться приходилось вообще без выходных, а обещанную зарплату Елена ждёт до сих пор.

Аналогичным опытом работы в Польше поделился украинец по имени Евгений. По его словам, ему приходилось трудиться за мизерную зарплату с утра до позднего вечера.

"Чувствуешь себя рабом. Тебя привозят, увозят, вместе с дорогой работаешь по 12 часов в день. Спишь как убитый - всё болит", - цитирует слова мужчины украинское издание.

Тем не менее граждане Украины продолжают ездить на заработки в Польшу, так как в родной стране работы либо нет совсем, либо невозможно прожить на ту зарплату, которую предлагают.

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