Украинские товары наводняют российский рынок • 166 • Аналитика © РИА Новости / Стрингер Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве На днях Федеральная таможенная служба обнародовала информацию о результатах внешней торговли России и Украины в 2021 году. Выяснилось, что оборот внешней торговли между странами составил 12,3 миллиарда долларов, увеличившись по сравнению с 2020 годом на 22,8%. Это ниже, чем рост общего внешнеторгового оборота России, который составил 45,7%, но тоже довольно впечатляюще. При этом поставки из России, официально признанной украинской стороной "страной-агрессором", "страной-оккупантом" и единственным военным противником, выросли почти на 29%, до 8,1 миллиарда долларов. А поставки с Украины — на 12,5%, до 4,2 миллиарда долларов. Положительное сальдо торговли товарами для России составило почти 3,9 миллиарда долларов. Данные украинской таможни несколько иные. Общий товарооборот составил 10,1 миллиарда долларов: поставки российских товаров на Украину — 6,65 миллиарда, украинских в Россию — 3,44 миллиарда. Украинские таможенники зафиксировали еще более существенный рост торговли между странами — почти на 39%. И при этом подтвердили опережающий рост именно российского экспорта на Украину (+46%) над украинским в Россию (+27%). Отрицательное сальдо торговли товарами для Украины они определили в 3,21 миллиарда долларов. Обычно расхождения в данных таможен стран-партнеров объясняются "схематозом", связанным с контрабандой и так называемым серым импортом. Но в данном случае основная причина расхождений — это учет российской таможней торговли с ЛДНР как торговли с Украиной. Украинская таможня, разумеется, данные о торговле между ЛДНР и Россией в свою статистику не включает — да она их и не знает. В любом случае нынешним объемам торговли между двумя странами далеко до периода расцвета в 2011-м, когда товарооборот составил около 50 миллиардов долларов, или даже до последнего "предмайданного" 2013 года, когда он был 38,5 миллиарда долларов. Тем не менее отскок от минимума 2020-го и возврат торговли между странами на уровень 2019 года — при все более конфронтационной риторике и действиях, в первую очередь со стороны Киева — выглядит довольно любопытно, хотя и произошел на фоне восстановления международной торговли и роста цен на энергоносители. Но, кстати, увеличение товарооборота только ростом цен точно не объясняется: в физическом измерении взаимные поставки товаров тоже поднялись — с 26,5 до 28,8 миллиона тонн (здесь и далее данные украинской таможенной статистики, которые не включают в себя показатели торговли России с ЛДНР). Интересно также, чем страны торгуют друг с другом. После восьми лет заявлений украинских властей о достижении энергонезависимости, под соусом чего была внедрена схема с закупкой российского газа через европейские "прокладки", а также многократно повышены цены на энергоносители для конечных потребителей, Украина стала еще более зависимой от поставок из России и Белоруссии (понятно, что белорусские энергоносители — это производная от российских). Всего в 2021 году из России энергоносителей было поставлено на четыре миллиарда долларов. И это без учета газа, который как бы закупается в Европе, и ядерного топлива, которое Украина в 2021 году у России не покупала. Лидерство захватил уголь (1,55 миллиарда долларов, рост в 1,5 раза), который поставлялся на Украину и до Майдана, но в меньших количествах. А главное, занимал очень скромную долю украинского рынка, тогда как теперь — до четверти. Поставки готовых нефтепродуктов (в основном дизельного топлива) составили 1,24 миллиарда долларов, сжиженного газа — 960 миллионов долларов (рост в 3,5 раза), кокса — 230 миллионов (рост в 6,2 раза). Кроме энергоносителей, Россия в значимых объемах (от 60 до 100 миллионов долларов) поставила на Украину аммиак, полиэтилен и полипропилен, стекло, растворители и пластмассу. Ну и холодильников со стиральными машинами экспортировала суммарно на 108 миллионов долларов. Главной позицией украинского экспорта в Россию в 2021 году с большим отрывом стал глинозем. Его с принадлежащего "Русалу" завода в Николаеве было поставлено на 626 миллионов долларов. Еще пять позиций в топ-10 экспорта в Россию заняла металлопродукция (прокат и уголки) на общую сумму 791 миллион долларов. На 77 миллионов было поставлено насосов для жидкостей, на 61 миллион упаковочных изделий из пластмассы, на 46 миллионов керамической плитки. Негусто. Что тут говорить, если весь украинский экспорт в Россию в 2021 году (3,4 миллиарда долларов) вполне сопоставим с экспортом в 2011-м в Россию одних только украинских вагонов (2,7 миллиарда долларов). Если до Майдана из России преобладал сырьевой экспорт на Украину, а в обратном направлении шла все больше готовая продукция, то теперь структура взаимной торговли у двух стран стала вполне сопоставимой. В последний год перед переворотом в Киеве Россия экспортировала на Украину товаров на 23,4 миллиарда долларов, а импортировала на 15,1 миллиарда. При этом Украина для России была хоть и достаточно значимым, но далеко не главным торговым партнером. Россия же для Украины была торговым партнером номер один с большим отрывом: 23,8% доля в экспорте, 30,4% — в импорте. К 2021 году российский экспорт на Украину формально сократился в 3,5 раза. Но это опять-таки без учета закупок российского газа, который де-юре числится европейским. Украинский экспорт в Россию обвалился в 4,4 раза. Не больше во многом благодаря продолжающему работать глиноземному заводу "Русала". В абсолютном выражении Россия за восемь лет потеряла больше Украины: 16,7 против 11,7 миллиарда долларов. Но 16,7 миллиарда долларов (и это опять же без учета замаскированных поставок газа) для России — это менее одного процента ВВП. А 11,7 миллиарда долларов для Украины — это более шести процентов ВВП. С учетом же того, что Украина до 2014 года в значительной степени поставляла в Россию товары конечного потребления с высокой добавленной стоимостью (продукцию машино- и приборостроения, продовольственные товары), эти потери для Украины являются еще более значимыми. И она их абсолютно не заместила на других рынках. Скажем, экспорт продукции машиностроения с Украины в Россию в 2013 году составил 5,4 миллиарда долларов. В 2021-м этой продукции Украина экспортирует в целом во все страны на четыре миллиарда долларов! В Россию поставки от данного сектора за восемь лет упали с 5,4 миллиарда долларов до 660 миллионов — на 4,6 миллиарда, или более чем в восемь раз. Но и во все прочие страны экспорт продукции украинского машиностроения тоже сократился: был четыре миллиарда, стал 3,4 миллиарда. И эти потери Украины являются невосстановимыми в принципе: российский рынок занят другими поставщиками, да и многие украинские производства просто развалены в рамках политики деиндустриализации, заботливо навязываемой "западными партнерами" и проводимой киевской колониальной администрацией. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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