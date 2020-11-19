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Украинские судьи научат пенсионеров, как родину любить

19 ноября 2020, 15:30  •  321 • Украина
Пенсионерку из Аскании-Нова Новотроицкий суд Херсонской области приговорил к пяти годам тюрьмы с отсрочкой исполнения приговора сроком на один год. Что же натворила старушка? В январе 2017-го, на своей странице в социальной сети «Одноклассники», осуждённая опубликовала фото герба СССР. В октябре 2018-го – несколько фото Леонида Брежнева. А в ноябре 2016-го она написала: «Если на Украине убрать барыг у власти, то через пять лет люди скажут: а на фига (бабушка написала грубее) нам эта Европа?»
Суд признал доказанным, что бывая в гостях у своего сына, пожилая женщина включала его компьютер, авторизовалась в «Одноклассниках» и – цитируем обвинительное заключение – «размещала фото с целью донесения широкому кругу лиц коммунистической идеологии». То есть, за Брежнева идеологическому диверсанту преклонных годов дали пять лет. Страшно подумать, сколько бы судьи влепили бабуле за Сталина с Лениным. Правда, на суде уголовная преступница одумалась, признала вину и раскаялась, заключив сделку со следствием (и это не шутка!) Теперь у старушки испытательный срок. Если за год её шаловливые ручонки не потянутся к компьютерной клавиатуре и мыши, чтобы запостить в сеть идеологически вредный контент, срок ей могут скостить. Если же произойдёт рецидив, бабке придётся отсидеть.
Если кому-то кажется, что данная новость – из разряда курьёзов, поинтересуйтесь, сколько похожих дел разбираются на Украине. В сентябре кировоградский суд приговорил двух горожан к двум годам (тоже с годичной отсрочкой, как и фигурантку нашей истории) за пропаганду коммунистического режима. Осуждённые в соцсети поздравили друг дружку с годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции. Итог – пришлось идти на сделку со следствием (как и бабуле), чтобы избежать реального срока и конфискации имущества. Помимо прочего, с осуждённых взыскали 40 тысяч гривен (менее полутора тысяч долларов, что для Украины – серьёзные деньги). В августе одесское издание «Таймер» сообщало о домашнем аресте одессита, разместившем в социальной сети герб СССР – завели уголовное дело и обыскали квартиру, причём, разбирательство ведёт Служба безопасности Украины. Мало ли, вдруг шпион!
Похоже, судебная система Украины пробила дно.

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