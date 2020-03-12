Украинские стратеги в печали и отчаянии: Черное море стало русским, НАТО не спешит помогать

Россия полностью взяла под контроль Черное и Азовское моря, Украине на это нечем ответить, а НАТО не будет ввязываться в противостояние с РФ из-за Украины.Об этом в интервью агентству QHA заявил украинский военный эксперт Михаил Самусь.«Россия полностью контролирует Черное море – это сейчас российское море. Россия полностью контролирует Азовское море, и в Украине нет никаких инструментов, чтобы это как-то препятствовать . У нас нет флота, к сожалению. Более того, никто нам в этом не может помочь, потому что действуют ограничения конвенции Монтре, и корабли НАТО нечерноморских государств не могут находиться там на постоянной основе», – заявил Самусь.Эксперт также подчеркнул, что независимо от конвенции Монтре, присутствие кораблей НАТО в Черном море не говорит о том, что они ввяжутся в противостояние с Российской Федерацией:«Если Россия осуществит акт агрессии против Румынии или Болгарии или американского эсминца в Черном море, тогда НАТО будет реагировать и будет защищать свои интересы в Черном море. Украина не является членом НАТО, поэтому за нас воевать не будут. Здесь никаких иллюзий быть не должно. НАТО – это оборонительный блок, который защищает своих членов».