|
Украинские стервятники хотят закрыть солнце над Крымом
05 февраля 2019, 22:54 • 189 • Политика
Украинские дроны волнами вторгаются в небо Крыма. Силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы полуострова столь же массово их ссаживают на землю. Что с ними делать дальше? Ответ прост
Автор:
Покровский Александр
На Украине открыли новый подвид перемоги — засыл десятков беспилотников, убогих и не очень, в небо Крыма.
— приводит характеристику этой акции агентство «РИА Новости» со ссылкой на свой источник в силовых структурах.
Что с ними делают?
Собственно, информация о массированных налётах крымских дронов на полуостров стала лишь поводом для сообщения агентства о том, что их благополучно ловят и сажают. В Крыму для этого разработали специальную технологию принудительной посадки.
Дальше всё не очень внятно. Технологию, рассказывает «РИА Новости», «разработали подразделения противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы». Ещё бы — если борьба с БПЛА входит в их круг задач. Раньше их сбивали, а теперь перехватывают управление и принудительно сажают, говорится дальше.
Опять мутно. Какие технологии, если наши средства РЭБ уже захватывали контроль не только над беспилотниками в Сирии, но и над американскими крылатыми ракетами и «умными» бомбами? Непонятен предмет для гордости, если к тому же сам источник агентства признаёт:
Тут же, правда, информатор оговаривается: «Дроны попадаются разные: от самых тихоходных и примитивных — до сложных аппаратов, начинённых самой современной техникой». Поэтому в борьбе с ними используются «и сопровождение, и постановка помех, и расшифровка программы беспилотника». В итоге, однако, агентство с его источником всё же проговариваются: «Сегодня БПЛА удается сажать. Просто уничтожить — уже не приоритет. Но когда не удается посадить, мы вынуждены стрелять и сбивать».
Подпишитесь на нас
Загрузка...
189
Похожие новости
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
02 февраля 2019, 15:09
|
01 февраля 2019, 18:09
|
30 января 2019, 14:09
|
02 февраля 2019, 23:24
|
04 февраля 2019, 14:24
|
02 февраля 2019, 03:54
|
03 февраля 2019, 12:24