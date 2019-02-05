Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Доллар не используем: Россия и Иран полностью отказались от американской валюты ...
"Евромайдан, госпереворот, Порошенко": Президенту Украины указали на р...
"Тимошенко приготовиться": Гаспарян о возбуждении на Украине уголовног...
Евросоюз помогает США ввергнуть в хаос Ближний Восток
Главная / Политика

Украинские стервятники хотят закрыть солнце над Крымом

05 февраля 2019, 22:54  •  189 • Политика
Украинские дроны волнами вторгаются в небо Крыма. Силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы полуострова столь же массово их ссаживают на землю. Что с ними делать дальше? Ответ прост
Автор:
Покровский Александр
На Украине открыли новый подвид перемоги — засыл десятков беспилотников, убогих и не очень, в небо Крыма.
В последние несколько месяцев с украинской стороны идут целые волны дронов,
— приводит характеристику этой акции агентство «РИА Новости» со ссылкой на свой источник в силовых структурах.
Что с ними делают?
Собственно, информация о массированных налётах крымских дронов на полуостров стала лишь поводом для сообщения агентства о том, что их благополучно ловят и сажают. В Крыму для этого разработали специальную технологию принудительной посадки.
Дальше всё не очень внятно. Технологию, рассказывает «РИА Новости», «разработали подразделения противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы». Ещё бы — если борьба с БПЛА входит в их круг задач. Раньше их сбивали, а теперь перехватывают управление и принудительно сажают, говорится дальше.
Опять мутно. Какие технологии, если наши средства РЭБ уже захватывали контроль не только над беспилотниками в Сирии, но и над американскими крылатыми ракетами и «умными» бомбами? Непонятен предмет для гордости, если к тому же сам источник агентства признаёт:
Беспилотники, которые вторгаются в воздушное пространство Крыма со стороны Украины, как правило, кустарного производства из иностранных деталей. Большинство из них удаётся принудить к посадке или приводнить, некоторые приходится сбивать, в том числе и из снайперского оружия.
Тут же, правда, информатор оговаривается: «Дроны попадаются разные: от самых тихоходных и примитивных — до сложных аппаратов, начинённых самой современной техникой». Поэтому в борьбе с ними используются «и сопровождение, и постановка помех, и расшифровка программы беспилотника». В итоге, однако, агентство с его источником всё же проговариваются: «Сегодня БПЛА удается сажать. Просто уничтожить — уже не приоритет. Но когда не удается посадить, мы вынуждены стрелять и сбивать».

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


189
Источник
Похожие новости
05 февраля 2019, 16:24
Нефть, как оружие для "смены режима": Венесуэла переживает санкционный удар США
05 февраля 2019, 09:54
Курилы - идеальное место для американских ракет - Japan Business Press
05 февраля 2019, 22:54
Мадуро отказался воспользоваться амнистией Гуайдо по совету Болтона
Загрузка...
05 февраля 2019, 03:24
Европа уверится в необходимости самостоятельности: Эксперт объяснил решение Рима в отношении Гуайдо
05 февраля 2019, 22:54
"Этот вопрос не рассматривается": ВС России не откажутся от патрона калибра 5,45 мм — источник
05 февраля 2019, 19:39
Исаев извинился за сравнение Нижнего Новгорода с "болотом, где квакают лягушки"
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
05 февраля 2019, 22:54
"Этот вопрос не рассматривается": ВС России не откажутся от патрона калибра...
05 февраля 2019, 22:54
США обещают "своевременно" вывести войска из Сирии и добить "Исламское...
05 февраля 2019, 22:54
Мадуро отказался воспользоваться амнистией Гуайдо по совету Болтона
05 февраля 2019, 22:54
Похищенный в 2012 году британский журналист до сих пор в плену ИГИЛ – Guardian
05 февраля 2019, 22:54
Италия против: Как Венесуэла обострила конфликт внутри ЕС? (Анна Сочина)
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 февраля 2019, 15:09
Ополченца Иванова на Украине запытали до смерти
01 февраля 2019, 18:09
Сближение закончилось "мокрыми штанами для натовского экипажа": политолог объяснил "ягнячье молчание" НАТО после маневра Су-27
30 января 2019, 14:09
"Да они пикнуть не успеют!": прогноз аналитика о проигрыше России в военном конфликте с Японией вызвал яростную реакцию
02 февраля 2019, 23:24
"В детском садике под навесиками занимались": пленный украинский "воин света" рассказал об американских инструкторах
04 февраля 2019, 14:24
"Какая боль, какая боль, Россия - НАТО 1:0": Немецкие СМИ о "важном политическом успехе" Путина
02 февраля 2019, 03:54
Асад улыбнулся, Янукович заплакал: В Сети ответили на угрозы США Венесуэле
03 февраля 2019, 12:24
"Думал, с караваем будут встречать": Ляшко рассказал, как жители Чернигова чуть не избили Порошенко
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.