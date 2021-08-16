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Украинские спецслужбы обвинили пенсионера в "шпионаже" в пользу РФ

16 августа 2021, 15:35  •  115 • Политика
Фото: uwe umstatter/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Мужчина находится под стражей
Сотрудники украинской контрразведки арестовали в Херсонской области местного жителя. Согласно приведенным данным, пенсионер советских вооруженных сил якобы действовал на территории Незалежной как "агент Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ".
На сайте СБУ указывается, что фигурант согласился сотрудничать с представителями спецслужб "агрессора", будучи мотивированным по идейным соображениям.
Источник утверждает, что пенсионер занимался сбором данных о стратегических объектах важнейшей региональной инфраструктуры, а также идентификацией сотрудников СБУ, вместе с тем он передавал сведения о жителях, которые могли бы быть потенциальными агентами РФ после вербовки.
У мужчины изъяли средства связи, оружие и взрывчатку. Фигуранту сообщили о подозрении в соответствии со статьей о "Государственной измене", максимальная санкция за которую предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
В отношении задержанного избрана мера пресечения. Сейчас он находится под стражей. Проводятся следственные действия.
Ранее сотрудники ФСБ задержали агента спецслужб Украины. В пресс-службе силовой структуры заявили, что фигурант длительное время оказывал СБУ "консультативную помощь", призванную подорвать безопасность Российской Федерации. Задержанным оказался некий Сергей Семеняка, который общался с представителями украинских спецслужб. Последние попытались стереть с мобильных устройств фигуранта компрометирующие данные, но не успели.

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