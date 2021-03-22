Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Кедми рассказал, когда США придётся поволноваться из-за русских: "У них ост...
На телеканале в США рассказали анекдот про Байдена. Русские внесли уточнение
Секретный объект - в щепки: ВКС России нанесли мощный удар по иностранным спецсл...
Крым взяли. Теперь что берём? В решении Путина увидели намёк
Главная / Политика

Украинские снайперы начали охоту на мирных жителей. Жертвой ВСУ стал донецкий пенсионер

22 марта 2021, 19:35  •  223 • Политика
Украинские снайперы начали охоту на мирных жителей Донбасса. Жертвой ВСУ стал 71-летний пенсионер, проживавший в Донецкой народной республике.
Об этом в понедельник сообщает репортёр Сергей Руденко. По его словам, пожилой мужчина был убит украинским снайпером в посёлке Трудовские, который расположен в Петровском районе Донецка.
Тело убитого не могут вывезти, поскольку украинские силовики ведут прицельный огонь по группам эвакуации.
Скриншот:Telegram/Репортёр Руденко
Напомним, что в последние несколько недель украинские войска усилили интенсивность обстрелов неподконтрольных районов Донбасса, а также начали перебрасывать тяжёлую военную технику к линии соприкосновения. Поступают сведения о переброске танков, самоходных гаубиц и зенитно-ракетных комплексов. Причём нарушение Минских соглашений отмечают не только Донецк и Луганск, но и наблюдатели ОБСЕ, которые всегда сохраняли лояльность к Киеву. Незадолго до этого СНБО разрешил украинским военным стрелять "в ответ", не дожидаясь приказа сверху. Это фактически дало силовиками карт-бланш на активные военные действия.
Ряд экспертов утверждают, что Киев пытается обострить ситуацию в Донбассе, чтобы отвлечь население от внутренних проблем. Другие полагают, что Украина действительно готова пойти на силовой захват Донбасса, поскольку надеется на поддержку Запада.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



223
Источник
Похожие новости
22 марта 2021, 00:20
Провокации совершать отказываются: Командир ВСУ устроил разбирательство с бойцами-бунтарями
22 марта 2021, 13:10
Трампу хватило четырёх слов о Байдене - зал потонул в диком хохоте
22 марта 2021, 07:40
Две крупнейшие державы мира объявят войну доллару: На угрозы США ответил Лавров
22 марта 2021, 04:00
Военкор спрогнозировал будущее Донбасса после испуга Киева: "Здесь все верят"
22 марта 2021, 13:10
"Крым наш, но не совсем": Кто сдаёт полуостров изнутри? "Предателю" задали прямой вопрос
22 марта 2021, 04:00
На столе Путина в тайге разглядели секретное послание Байдену
Новости партнеров
 
Выбор дня
22 марта 2021, 00:20
Провокации совершать отказываются: Командир ВСУ устроил разбирательство с бойцами-бун...
22 марта 2021, 13:10
Трампу хватило четырёх слов о Байдене - зал потонул в диком хохоте
22 марта 2021, 07:40
Две крупнейшие державы мира объявят войну доллару: На угрозы США ответил Лавров
22 марта 2021, 04:00
Военкор спрогнозировал будущее Донбасса после испуга Киева: "Здесь все верят&quo...
22 марта 2021, 13:10
"Крым наш, но не совсем": Кто сдаёт полуостров изнутри? "Предателю&quo...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 марта 2021, 01:20
"Если США дадут команду "фас": Эксперт предупредил, каких подлостей ждать от Украины
21 марта 2021, 18:50
"Не останавливайтесь, Владимир Владимирович!": Путину дали подсказку о новом пополнении России
16 марта 2021, 09:35
"Группа людей подготавливает ситуацию": Михеев указал на признаки назревающего мятежа во власти
19 марта 2021, 01:45
Вопрос о Путине заставил Байдена сбежать от журналистов - видео
15 марта 2021, 19:50
Кто "слил" крупнейшую спецоперацию Украины и НАТО: В Киеве назвали имена "подозреваемых"
18 марта 2021, 01:00
"Всё сказано предельно ясно": Захарова прояснила ситуацию с отзывом посла из США
17 марта 2021, 10:20
И после этого Россия виновата? Шойгу почти прямым текстом раскрыл причины госпереворота на Украине
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.