Украинские снайперы начали охоту на мирных жителей Донбасса. Жертвой ВСУ стал 71-летний пенсионер, проживавший в Донецкой народной республике.

Об этом в понедельник сообщает репортёр Сергей Руденко. По его словам, пожилой мужчина был убит украинским снайпером в посёлке Трудовские, который расположен в Петровском районе Донецка.

Тело убитого не могут вывезти, поскольку украинские силовики ведут прицельный огонь по группам эвакуации.

Скриншот:Telegram/Репортёр Руденко

Напомним, что в последние несколько недель украинские войска усилили интенсивность обстрелов неподконтрольных районов Донбасса, а также начали перебрасывать тяжёлую военную технику к линии соприкосновения. Поступают сведения о переброске танков, самоходных гаубиц и зенитно-ракетных комплексов. Причём нарушение Минских соглашений отмечают не только Донецк и Луганск, но и наблюдатели ОБСЕ, которые всегда сохраняли лояльность к Киеву. Незадолго до этого СНБО разрешил украинским военным стрелять "в ответ", не дожидаясь приказа сверху. Это фактически дало силовиками карт-бланш на активные военные действия.

Ряд экспертов утверждают, что Киев пытается обострить ситуацию в Донбассе, чтобы отвлечь население от внутренних проблем. Другие полагают, что Украина действительно готова пойти на силовой захват Донбасса, поскольку надеется на поддержку Запада.