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Украинские снайперы начали охоту на мирных жителей. Жертвой ВСУ стал донецкий пенсионер
22 марта 2021, 19:35 • 223 • Политика
Украинские снайперы начали охоту на мирных жителей Донбасса. Жертвой ВСУ стал 71-летний пенсионер, проживавший в Донецкой народной республике.
Об этом в понедельник сообщает репортёр Сергей Руденко. По его словам, пожилой мужчина был убит украинским снайпером в посёлке Трудовские, который расположен в Петровском районе Донецка.
Тело убитого не могут вывезти, поскольку украинские силовики ведут прицельный огонь по группам эвакуации.
Скриншот:Telegram/Репортёр Руденко
Напомним, что в последние несколько недель украинские войска усилили интенсивность обстрелов неподконтрольных районов Донбасса, а также начали перебрасывать тяжёлую военную технику к линии соприкосновения. Поступают сведения о переброске танков, самоходных гаубиц и зенитно-ракетных комплексов. Причём нарушение Минских соглашений отмечают не только Донецк и Луганск, но и наблюдатели ОБСЕ, которые всегда сохраняли лояльность к Киеву. Незадолго до этого СНБО разрешил украинским военным стрелять "в ответ", не дожидаясь приказа сверху. Это фактически дало силовиками карт-бланш на активные военные действия.
Ряд экспертов утверждают, что Киев пытается обострить ситуацию в Донбассе, чтобы отвлечь население от внутренних проблем. Другие полагают, что Украина действительно готова пойти на силовой захват Донбасса, поскольку надеется на поддержку Запада.
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