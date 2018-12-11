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Украинские СМИ тиражируют видео "упавшей в России ракеты С-300". Ролик они взяли на Pikabu

11 декабря 2018, 17:09  •  166 • Политика
В украинских СМИ активно распространяют видео, якобы снятое на полигоне Капустин Яр в России. Авторы настаивают: заснять удалось "упавшую в России ракету С-300". Однако при ближайшем рассмотрении становится ясно: ролик взяли на Pikabu, а информацию нигде не подтвердили.
Украинские СМИ активно распространяют информацию о якобы упавшей на полигоне Капустин Яр в России ракете С-300. Подача практически у всех идентичная.
Так, Fakty.ua, если верить поиску в Google, выпустили заметку с заголовком "Ракета С-300 рухнула после запуска на полигоне Капустин Яр в России". Однако при переходе по ссылке на сайте уже другой заголовок: "В Пентагоне умрут от смеха: в России ракета рухнула сразу после запуска".

УНИАН берет подачу чуть скромнее: "В России упала ракета - первое видео, подробности". На сайте заголовок снова другой: "Вот это фейерверк, бл**ь!": на российском полигоне Капустин Яр упала ракета С-300 - соцсети (видео)".
Наконец, Диалог.UA выбирает для себя такой заголовок для выдачи: "В России на полигоне упала ракета "С-300" сразу после пуска: видео мощного взрыва поразило соцсети" - на сайте заголовок не меняется.
Во всех случаях издания публикуют видео, растиражированное почти сутки назад Pikabu.ru. Однако название сайта стараются не называть. Выбирают общий термин для источника информации - "соцсети". Не говорят и о сроках публикации. Ролик висит достаточно часов, чтобы его оценили официальные источники, если бы информация действительно была актуальной. Как бы то ни было, официальных комментариев не поступало, однако в украинском сегменте социальных сетей ролик восприняли как повод для оскорбительных заявлений в адрес России.
Ознакомиться с полным текстом заметки "Фактов" можно здесь. Подача УНИАНа доступна здесь. Диалог.UA выбрали для себя такой формат подачи материала. Оригинал сообщения доступен на известной площадке Пикабу, не имеющей отношения к СМИ.

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