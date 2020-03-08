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Украинские СМИ сообщают, что Яценюк намерен стать главой Нацбанка Украины

08 марта 2020, 11:35  •  192 • Украина
Киев, 8 марта. Экс-председатель правительства Украины Арсений Яценюк намеревается стать новым главой Национального банка страны, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на источник в офисе президента Владимира Зеленского.
«Яценюк и [экс-секретарь СНБО Александр] Турчинов уже давно пытаются примкнуть к новой власти», — сообщает источник.
После очередных перестановок в правительстве Украины Яценюк якобы намекнул на то, что из него вышел бы хороший глава Нацбанка.
«Он указывает на то, что правительству нужны кадры, которые умеют вести переговоры с МВФ. К тому же, дескать, его назначение развеет все слухи, что Зеленский развернулся к России», — объясняет источник из офиса Зеленского.
При этом согласно информации источника, в офисе Зеленского пока что «стараются держаться подальше от Яценюка». Он подчеркивает, что если экс-премьера возьмут в правительство, то рейтинг президента и «Слуги народа» будут на уровне Яценюка и его партии «Народный фронт» — ниже 1%.
Напомним, что Арсений Яценюк был премьер-министром Украины с 2014 по 2016 год.
Ранее RT сообщало, что украинские власти лишили государственной охраны экс-премьера Украины Арсения Яценюка и бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова.
Автор: Иван Давыдов

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