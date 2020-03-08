Украинские СМИ сообщают, что Яценюк намерен стать главой Нацбанка Украины

Киев, 8 марта. Экс-председатель правительства Украины Арсений Яценюк намеревается стать новым главой Национального банка страны, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на источник в офисе президента Владимира Зеленского.

«Яценюк и [экс-секретарь СНБО Александр] Турчинов уже давно пытаются примкнуть к новой власти», — сообщает источник.

После очередных перестановок в правительстве Украины Яценюк якобы намекнул на то, что из него вышел бы хороший глава Нацбанка.

«Он указывает на то, что правительству нужны кадры, которые умеют вести переговоры с МВФ. К тому же, дескать, его назначение развеет все слухи, что Зеленский развернулся к России», — объясняет источник из офиса Зеленского.

При этом согласно информации источника, в офисе Зеленского пока что «стараются держаться подальше от Яценюка». Он подчеркивает, что если экс-премьера возьмут в правительство, то рейтинг президента и «Слуги народа» будут на уровне Яценюка и его партии «Народный фронт» — ниже 1%.

Напомним, что Арсений Яценюк был премьер-министром Украины с 2014 по 2016 год.

Ранее RT сообщало, что украинские власти лишили государственной охраны экс-премьера Украины Арсения Яценюка и бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова.