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Украинские СМИ «разместили» в Азовском море, где «бычки еле-еле под воду спинные плавники прячут», 8 подлодок России

05 марта 2019, 07:24  •  383 • Политика
Украинские СМИ опубликовали иллюстрированную инфографику, на которой указали в цифрах количество вооруженных сил России на границе с Украиной. Так, по их мнению, только в Азове находится 8 подлодок. Пользователей рассмешил такой вброс: "Восемь подводных лодок в Азовском море, где даже бычки еле-еле под воду спиные плавники прячут".
Украинское издание Obozrevatel. ua опубликовало инфографику, на которой якобы показаны вооруженные силы России на границах с Украиной.
По версии издания, это достаточно впечатляющие цифры: 900 танков, 300 вертолетов, 500 боевых самолетов, 2300 бронированных автомобиля, 1400 артиллерийских систем залпового огня, 80 военных кораблей, 80 000 военнослужащих и 8 подводных лодок в Азовском море.
По мнению экспертов, данная статистика и так выглядит неправдоподобно, но подводные лодки в Азове рассмешили даже пользователей в Сети.
В Twitter заметили, что, в этом море "даже бычки еле-еле под воду спинные плавники прячут".
Таким образом, очередной вброс украинских СМИ потерпел крах на первых минутах своего существования.
Восемь подводных лодок в Азовском море, где даже бычки еле-еле под воду спиные плавники прячут, это штука посильнее, чем "Фауст" Гёте. pic.twitter.com/KKp7KKRfIc
— Голос Мордора (@spacelordrock) 4 марта 2019 г.

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