Украинские СМИ "взбесились" из-за подарка Путина

Владимир Путин подарил коньки омской школьнице. Поступок президента России разозлил украинские СМИ, следящие за каждым шагом российского лидера внимательнее, чем за собственным главой государства.

Президент России Владимир Путин подарил 12-летней школьнице из Омска коньки. Девочка долго не могла найти подходящую пару из-за большого размера ноги. Подарок от главы государства школьница получила в Министерстве спорта Омской области.

Обычный человеческий поступок президента России вызвал непонятную злобу и бешенство со стороны украинских СМИ. Издание "Обозреватель" даже не стало скрывать, что Путин "разозлил своим поступком", а история школьницы и вовсе была названа фейком, пишет "Дни.ру".

"Как обрыдло это пропагандистское шоу, просто противно слушать и смотреть", - гласят украинские комментарии к новости.

Остается загадкой, для чего они вообще смотрят и слушают новости о президенте России, если он им так ненавистен, а каждый его поступок вызывает приступ злобы.