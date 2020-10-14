Украинские СМИ: Путин придумал новый способ, как вернуть воду в Крым

Пришло время, когда питьевая вода в Крыму начала заканчиваться и ее стали подавать жителям по графику. При этом команда российского лидера Владимира Путина продолжает давить на Украину, чтобы Киев возобновил водоснабжение полуострова, бездоказательно обвиняя украинского президента Владимира Зеленского в блокаде и государственном терроризме, пишет информационный портал Online.Ua.11 октября 2020 года Путин придумал новый способ, как вернуть воду в Крым. После чего правительство России выделило дополнительно более 5 млрд рублей на строительство новых объектов водоснабжения на полуострове. Причем большую часть денег получит Минобороны РФ.Средства направят на возведение водозабора на реке Бельбек с очистными и инженерными сооружениями, а также на инфраструктуру для переброски воды из Кадыковского карьера. После того как объекты введут в эксплуатацию, их передадут в собственность Севастополю.Эта информация указывает на то, что Москва продолжает активную экономическую и военную деятельность в Крыму. После возведения Крымского моста Россия начала целенаправленное уничтожение природы полуострова для осуществления своих целей. В Крыму появилось огромное количество новостроек и мало кто задумывался о нуждах местного населения. Поэтому вода на полуострове практически закончилась.До этого 85% потребностей полуострова в пресной воде обеспечивал Северо-Крымский канал. Но после присоединения Крыма Россией весной 2014 года Украина прервала водоснабжение. В 2020 году ситуация с водой в Крыму серьезно ухудшилась из-за сильной засухи. К началу лета уровень наполнения водохранилищ полуострова оказался в два раза ниже, чем годом ранее.В сентябре 2020 года крымское руководство ввело жесткие графики подачи воды людям. При этом еще недавно власти заверяли, что проблемы с водой на полуострове вообще нет.Ранее в МИД Украины напомнили Путину, что именно он несет ответственность за нарушения социально-экономических прав людей в Крыму, в том числе права на доступ к безопасной воде и базовую санитарию. Тогда Киев предупредил его, что он и его команда ответят за варварское отношение к природным ресурсам полуострова, которое привело к экологической катастрофе в Крыму, подытожило украинское СМИ.