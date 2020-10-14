Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Красавец, просто послал": Пяти слов Лаврова хватило для победы над МИ...
Евросоюз кинул Украину с землёй
"В больных головах голодных мужиков...": Болгар "припекло" &...
Азербайджан "приземлил" российские Су-30СМ. Эксперт о странностях войн...
Главная / Украина

Украинские СМИ: Путин придумал новый способ, как вернуть воду в Крым

14 октября 2020, 20:20  •  201 • Украина

Пришло время, когда питьевая вода в Крыму начала заканчиваться и ее стали подавать жителям по графику. При этом команда российского лидера Владимира Путина продолжает давить на Украину, чтобы Киев возобновил водоснабжение полуострова, бездоказательно обвиняя украинского президента Владимира Зеленского в блокаде и государственном терроризме, пишет информационный портал Online.Ua.


11 октября 2020 года Путин придумал новый способ, как вернуть воду в Крым. После чего правительство России выделило дополнительно более 5 млрд рублей на строительство новых объектов водоснабжения на полуострове. Причем большую часть денег получит Минобороны РФ.

Средства направят на возведение водозабора на реке Бельбек с очистными и инженерными сооружениями, а также на инфраструктуру для переброски воды из Кадыковского карьера. После того как объекты введут в эксплуатацию, их передадут в собственность Севастополю.

Эта информация указывает на то, что Москва продолжает активную экономическую и военную деятельность в Крыму. После возведения Крымского моста Россия начала целенаправленное уничтожение природы полуострова для осуществления своих целей. В Крыму появилось огромное количество новостроек и мало кто задумывался о нуждах местного населения. Поэтому вода на полуострове практически закончилась.

До этого 85% потребностей полуострова в пресной воде обеспечивал Северо-Крымский канал. Но после присоединения Крыма Россией весной 2014 года Украина прервала водоснабжение. В 2020 году ситуация с водой в Крыму серьезно ухудшилась из-за сильной засухи. К началу лета уровень наполнения водохранилищ полуострова оказался в два раза ниже, чем годом ранее.

В сентябре 2020 года крымское руководство ввело жесткие графики подачи воды людям. При этом еще недавно власти заверяли, что проблемы с водой на полуострове вообще нет.

Ранее в МИД Украины напомнили Путину, что именно он несет ответственность за нарушения социально-экономических прав людей в Крыму, в том числе права на доступ к безопасной воде и базовую санитарию. Тогда Киев предупредил его, что он и его команда ответят за варварское отношение к природным ресурсам полуострова, которое привело к экологической катастрофе в Крыму, подытожило украинское СМИ.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



201
Источник
Похожие новости
14 октября 2020, 00:10
Евросоюз кинул Украину с землёй
14 октября 2020, 07:30
На Украине начали массово применять российскую вакцину от коронавируса
13 октября 2020, 15:55
У Зеленского возмущены, что Россия хочет продать, а не отдать бесплатно вакцину от ковид-19
14 октября 2020, 14:50
Турчинов объявляет о роспуске Рады
14 октября 2020, 01:05
Додон: «Для майдана необходима помощь внешних сил»
14 октября 2020, 20:20
Украинские СМИ: Путин придумал новый способ, как вернуть воду в Крым
Новости партнеров
 
Выбор дня
14 октября 2020, 00:10
Евросоюз кинул Украину с землёй
14 октября 2020, 06:35
Азербайджан "приземлил" российские Су-30СМ. Эксперт о странностях войны в К...
14 октября 2020, 07:30
На Украине начали массово применять российскую вакцину от коронавируса
14 октября 2020, 14:50
Турция пошла на попятную, а боевики массово бегут из Карабаха. Хватило крепкого слова...
14 октября 2020, 02:55
В Госдуме назвали политическим терроризмом сделанный Тихановской "шах и мат"...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 октября 2020, 22:50
"Отговорки не принимаются": Берлин получил три хлёстких ответа за Навального и встречный ультиматум
08 октября 2020, 16:45
Владимир Зеленский едет в Пекин за 20 миллиардами долларов
14 октября 2020, 06:35
Азербайджан "приземлил" российские Су-30СМ. Эксперт о странностях войны в Карабахе
09 октября 2020, 01:55
"Я надеюсь, это шутка": Тихановскую подменили на онлайн-заседании парламента Дании
10 октября 2020, 19:10
Пятая колонна в два миллиона: Турецкая армия уже в России
09 октября 2020, 00:05
Путина избавили от "навязчивых приставаний" Тихановской: Вассерман раскрыл манёвр Кремля
12 октября 2020, 11:30
Никита Михалков не стал молчать о Навальном. После разоблачения Михеев добавил "огня"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.