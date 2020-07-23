Украинские СМИ обвинили Россию в провокации на Sea Breeze 2020: "Защищала свои интересы"

Отмечается, что во время учений флотов Украины, США и стран НАТО в Черноморском бассейне на связь с экипажем болгарского судна "Бодры" вышел командир пограничного корабля ФСБ России и потребовал немедленно покинуть зону проведения учений. Украинцы уточняют, что причина, по которой болгары получили предупреждение, проста: они "вторглись в зону исключительных экономических интересов РФ".

При этом украинский представитель, глава Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко уточнил, что в той зоне есть участки, "закрытые" Россией в рамках её собственных учений, также есть перекрытые Румынией, Украиной, Болгарией, Турцией и Грузией.

Что интересно, и в такой очевидной ситуации украинцы нашли повод обвинить Россию: по словам Клименко, Россия якобы сознательно "нахлёстом" закрыла некоторые квадраты в Чёрном море с целью получить повод для провокаций и шантажа стран НАТО, США и Украины, которые принимают участие в манёврах.

При этом ни доказательств самой "провокации", ни комментариев "жертв" этой "провокации" на сегодняшний день нет.