Украинские СМИ не справились с отработкой методички по освещению митингов в Крыму

Севастополь, 1 февраля. В воскресенье, 31 января, в городах России прошли незаконные митинги, на которые вышли подростки «поддержать» блогера Алексея Навального. В Крыму и Севастополе данное мероприятие предпочли проигнорировать, посчитав незначительным поводом для протестных акций.

Если неделю назад в Севастополе на площади Нахимова и появилось незначительное количество человек, то в основном это были приезжие и дети, а также фрики, которые искали приключений. Что касается 31 января, то на главных площадях Симферополя, Ялты и Севастополя никого не было. Такая ситуация явно расстроила как координаторов митингов, потому что на их призывы никто не откликнулся, так и проукраинские и антироссийские СМИ, перед которыми обычно стоит задача показать протестные настроения в Крыму, а они вдруг не состоялись.

Но некоторые все же попытались, правда, совсем немногие. Так, некоторые украинские издания, рассказывающие «чистую правду» о жизни на полуострове (это все те же, кто пишет о референдуме 2014 года «под дулами автоматов» и нарушении прав людей, осужденных за терроризм), не найдя митингующих на главных площадях Симферополя и Севастополя, постаралась хотя бы в пугающем тоне рассказать, как в городах приняли просто беспрецедентные меры безопасности.

СМИ пугали читателей заголовками о множестве полицейских и казаков, перекрытии некоторых улиц, оцеплении центра Симферополя силовиками и военными, проверке документов. Но возникает логичный вопрос: почему эта информация подается явно в негативном тоне, когда охрана правопорядка на возможном незаконном митинге просто необходима?

Вот центр Симферополя днем в воскресенье.

Корреспонденты ФАН присутствовали и на площади Нахимова и на площади Ленина в Симферополе 31 января — никакого беспрецедентного оцепления полицейскими или массовой проверки документов не было: все в довольно стандартном режиме в условиях, когда провокаторы могут нарушить правопорядок. В 12 часов дня на месте событий никого практически не было, не считая туристов, местных жителей, которые шли по своим делам, и группы полицейских, которые действительно дежурили на главных площадях.

Но вместе с этим многие проукраинские издания и вовсе отмолчались по крымскому игнорированию митингов либо вспоминали события 23 января, потому что больше писать было нечего. Очевидно, что протесты были провалены, причем еще на начальном этапе, потому что все «протестуны» уже на прошлом незаконном митинге поняли, что явно ошиблись с кумирами.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что жители Крыма думают о несанкционированных акциях в России.