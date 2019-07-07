Украинские СМИ нашли признание "Борисыча" в атаке MH17 "Буком". Безсонов рассказал, что не так в этом видео

Начальник пресс-службы ВС ДНР Даниил Безсонов на личных страницах в социальных сетях, в том числе в микроблоге Twitter, показал, как украинские средства массовой информации занимаются подтасовкой, представляя своим читателям видео с "Борисычем" - офицером ДНР Владимиром Цемахом, который был похищен СБУ. Сообщалось, что Цемах арестован украинским судом и проходит как "ценный свидетель" по делу о крушении малайзийского "Боинга", следовавшего маршрутом MH17.

По всей видимости, СБУ пытается "смонтировать" ситуацию так, будто именно Цемах знает о том, как самолет был сбит "Буком". В украинских СМИ уже появились некие записи, где "Борисыч" говорит нечто короткое, что "запикали". Предполагается, что это слово "Бук", однако Безсонов указывает на нелогичность таких выводов. Скорее всего, запикали матерное слово.

"Думаю, что "Борисыч" в этом интервью рассказывает о пилоте сбитого в тот день укровского СУ, который катапультировался (стартовал). - "Я этого пацана вытаскивал, я этого ... прятал..." Прятал этого пилота от самосуда местных жителей, которые настрадались от авиации в тот период", - отмечает начальник пресс-службы ДНР.

Фото: Twitter.com/Goodwin87957367

В других своих сообщениях Безсонов добавляет:

"Просто укры во всех СМИ орут, что он сказал не БУК (видимо, здесь опечатка Безсонова, а планировалось написать "он сказал БУК" - ред.) и это запикали. ... это бы вырезали при монтаже, а не запикивали. "У" - укрологика".

"А вот откуда укры вырвали интервью Борисыча и вставили в свой контекст. В полном видео видно, что он рассказывает о событиях 2015 года - боях за Дебальцево. По контексту ясно, что он говорит о своём бойце и в том числе называет его ...".

Фото: Twitter.com/Goodwin87957367