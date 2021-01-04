Украинские СМИ готовят общество к передаче власти военным? • 79 • Украина

«Сейчас барыги управляют воинами», – говорит бывший заместитель командующего Силами специальных операций Украины



Любопытный материал появился на днях в украинском издании «Телеграф» – интервью с бывшим заместителем начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенантом Игорем Романенко. Он подверг аккуратной критике политическое руководство самостийной державы и заявил, что в ближайшем будущем власть в стране перейдёт к военным.



«Военнослужащие пользуются в Украине серьезной поддержкой. И некоторые уже пошли в политику», – говорит Романенко.



Однако пока что эти попытки, по мнению украинского генерал-лейтенанта, не были слишком успешными, в органах государственной власти оказывались преимущественно военные невысокого ранга, которых использовали в своих интересах те или иные политические партии.



«Должна быть соответствующая военная подготовка. Умение управлять тысячами военных в сложных условиях боевой обстановки – ценное управленческое достояние государства!» – подчёркивает украинский генерал, намекая на Владимира Зеленского, которой не то что не имеет профессиональной военной подготовки, но и армии-то никогда не нюхал.



«Относительно государственных чиновников высших эшелонов – во власть должны идти профессионалы, кто может это делать, кто обучен. Возможно, кто прошел войну. Такие люди будут иметь всё больший̆ вес в обществе. Граждане разобрались, похоже, что надо иметь сильных руководителей̆. Есть отдельные кандидаты и сейчас. Есть профи – военные высокого уровня. Думаю, военный с соответствующим опытом во главе украинского государства (или в высшем руководстве) – дело двух-трех ближайших каденций», – резюмировал Романенко. Ну, положим, самостийной державе, об обречённости которой мы писали, ещё надо как-то протянуть «две-три ближайших каденции», но интервью бывшего замначальника украинского Генштаба – факт знаменательный.



Генерал Игорь Романенко – человек на Украине известный; например, он неоднократно делал заявления, направленные против России. Часть из них была использована для оправдания переброски войск НАТО на Украину и к её границам. Это Романенко призывал США нарастить своё присутствие в Чёрном море, это он не раз обещал «российскую агрессию» то со стороны Крыма, то под Киевом.



Особенно любят комментарии Романенко СМИ, не чуждые деньгам Джорджа Сороса и американским правительственным структурам: «Апостроф», «Лига» и им подобные. Кроме того, последнее интервью Романенко совпало по времени с рядом других, перекликающихся с ним по содержанию заявлений.



Так, Зеленский поссорился с заместителем секретаря украинского Совбеза генералом Сергеем Кривоносом (бывшим заместителем командующего Силами специальных операций Украины и бывшим командиром 8-го полка спецназа) и уволил его. Следует отметить, что Кривонос сам спровоцировал конфликт с украинским президентом, подвергнув публичной саркастичной критике высказывания главы государства о тотальной мобилизации в случае «российской агрессии».



В том же интервью Сергей Кривонос своими словами повторил мысли Игоря Романенко. «Исторически мы постоянно себя защищали, история и Киевской Руси, и казачества показывает, что именно граждане с оружием – казаки – защищали себя и все население и имели право руководить и принимать решения. Воины, защитники руководили страной. А сейчас, простите, барыги управляют воинами и рассказывают воинам, что им делать», – отметил Кривонос.



А тут ещё к высказываниям генералов присоединила своё слово ветеран АТО, кандидат в нардепы от «Европейской солидарности» Маруся Зверобой (настоящее имя – Алёна Самбул): она заявила, что украинские военные ждут, когда президент Украины Владимир Зеленский «подорвётся на растяжке».



Распространяются данные социологических опросов, свидетельствующие о том, что на Украине больше всего доверяют армии и волонтёрам. Трудно избежать впечатления, что украинские СМИ стали готовить общество к передаче власти военным. Зеленского рассматривают как сбитого лётчика. Согласно последним опросам, в случае проведения президентских выборов за него готовы проголосовать только 19% избирателей (28% из тех, кто определился с кандидатом). А ведь в 2019 году на президентских выборах ему отдали свои голоса 73% участников голосования.



Здесь надо заметить, что в декабре 2020 года партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» (Ю. Бойко, В. Медведчук, В. Рабинович, С. Лёвочкин), имеющая репутацию «пророссийской», впервые за последние годы стала лидером симпатий на Украине, опередив и «Слуг народа» (В. Зеленский), и «Европейскую солидарность» (П. Порошенко). По результатам целого ряда опросов сейчас это самая популярная партия. Возможно, с таким новым фактом политической жизни Украины и связаны высказывания генерала Сергея Кривоноса о том, что «право руководить и принимать решения» должны иметь «люди с оружием».

«Сейчас барыги управляют воинами», – говорит бывший заместитель командующего Силами специальных операций УкраиныЛюбопытный материал появился на днях в украинском издании «Телеграф» – интервью с бывшим заместителем начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенантом Игорем Романенко. Он подверг аккуратной критике политическое руководство самостийной державы и заявил, что в ближайшем будущем власть в стране перейдёт к военным.«Военнослужащие пользуются в Украине серьезной поддержкой. И некоторые уже пошли в политику», – говорит Романенко.Однако пока что эти попытки, по мнению украинского генерал-лейтенанта, не были слишком успешными, в органах государственной власти оказывались преимущественно военные невысокого ранга, которых использовали в своих интересах те или иные политические партии.«Должна быть соответствующая военная подготовка. Умение управлять тысячами военных в сложных условиях боевой обстановки – ценное управленческое достояние государства!» – подчёркивает украинский генерал, намекая на Владимира Зеленского, которой не то что не имеет профессиональной военной подготовки, но и армии-то никогда не нюхал.«Относительно государственных чиновников высших эшелонов – во власть должны идти профессионалы, кто может это делать, кто обучен. Возможно, кто прошел войну. Такие люди будут иметь всё больший̆ вес в обществе. Граждане разобрались, похоже, что надо иметь сильных руководителей̆. Есть отдельные кандидаты и сейчас. Есть профи – военные высокого уровня. Думаю, военный с соответствующим опытом во главе украинского государства (или в высшем руководстве) – дело двух-трех ближайших каденций», – резюмировал Романенко. Ну, положим, самостийной державе, об обречённости которой мы писали, ещё надо как-то протянуть «две-три ближайших каденции», но интервью бывшего замначальника украинского Генштаба – факт знаменательный.Генерал Игорь Романенко – человек на Украине известный; например, он неоднократно делал заявления, направленные против России. Часть из них была использована для оправдания переброски войск НАТО на Украину и к её границам. Это Романенко призывал США нарастить своё присутствие в Чёрном море, это он не раз обещал «российскую агрессию» то со стороны Крыма, то под Киевом.Особенно любят комментарии Романенко СМИ, не чуждые деньгам Джорджа Сороса и американским правительственным структурам: «Апостроф», «Лига» и им подобные. Кроме того, последнее интервью Романенко совпало по времени с рядом других, перекликающихся с ним по содержанию заявлений.Так, Зеленский поссорился с заместителем секретаря украинского Совбеза генералом Сергеем Кривоносом (бывшим заместителем командующего Силами специальных операций Украины и бывшим командиром 8-го полка спецназа) и уволил его. Следует отметить, что Кривонос сам спровоцировал конфликт с украинским президентом, подвергнув публичной саркастичной критике высказывания главы государства о тотальной мобилизации в случае «российской агрессии».В том же интервью Сергей Кривонос своими словами повторил мысли Игоря Романенко. «Исторически мы постоянно себя защищали, история и Киевской Руси, и казачества показывает, что именно граждане с оружием – казаки – защищали себя и все население и имели право руководить и принимать решения. Воины, защитники руководили страной. А сейчас, простите, барыги управляют воинами и рассказывают воинам, что им делать», – отметил Кривонос.А тут ещё к высказываниям генералов присоединила своё слово ветеран АТО, кандидат в нардепы от «Европейской солидарности» Маруся Зверобой (настоящее имя – Алёна Самбул): она заявила, что украинские военные ждут, когда президент Украины Владимир Зеленский «подорвётся на растяжке».Распространяются данные социологических опросов, свидетельствующие о том, что на Украине больше всего доверяют армии и волонтёрам. Трудно избежать впечатления, что украинские СМИ стали готовить общество к передаче власти военным. Зеленского рассматривают как сбитого лётчика. Согласно последним опросам, в случае проведения президентских выборов за него готовы проголосовать только 19% избирателей (28% из тех, кто определился с кандидатом). А ведь в 2019 году на президентских выборах ему отдали свои голоса 73% участников голосования.Здесь надо заметить, что в декабре 2020 года партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» (Ю. Бойко, В. Медведчук, В. Рабинович, С. Лёвочкин), имеющая репутацию «пророссийской», впервые за последние годы стала лидером симпатий на Украине, опередив и «Слуг народа» (В. Зеленский), и «Европейскую солидарность» (П. Порошенко). По результатам целого ряда опросов сейчас это самая популярная партия. Возможно, с таким новым фактом политической жизни Украины и связаны высказывания генерала Сергея Кривоноса о том, что «право руководить и принимать решения» должны иметь «люди с оружием». Фонд Стратегической Культуры Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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