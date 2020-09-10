Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Катастрофа в Украине началась! Все бегут из этого кошмара
Украинцы обрушились на Скабееву из-за шутки над Геращенко, но оплошали
Союзное государство России и Белоруссии расширится за счет третьего участника - ...
Блытов не стерпел выходки американского B-52: "Он же в нашей прихожей побыв...
Главная / Украина

Украинские СМИ: Даже нападение России не избавит Крым от надвигающейся засухи

10 сентября 2020, 08:35  •  139 • Украина

Власти в Киеве, устроившие водную блокаду жителей Крымского полуострова, надеются на засуху в Крыму. Между тем, даже нападение российской армии на Херсонскую область в целях обеспечении полуострова водой не спасет ситуацию. Об этом говорит бывший «представитель украинского президента в Крыму» Борис Бабин.

О возможной атаке России со стороны моря на Херсон в этом году говорили многие украинские официальные лица. Опасаясь такого развития событий, в регионе проводятся учения спецслужб Украины – похоже, в Киеве готовятся к худшему. Ситуация осложняется и тем, что в сентябре ВС РФ проведут учения «Кавказ-2020», под видом которых может начаться агрессия на территорию Украины.

Кремль допустил в Крыму множество системных ошибок, и теперь даже обретение Северо-Крымского канала не устранит их последствий. Таким образом, даже в случае нападения России и захвата канала Крым не будет спасен от надвигающейся засухи – канал нужно наполнить, а это требует времени – поделился Бабин своим мнением с читателями «Главреда».

Так, Симферополь мало зависит от воды в каналах – для него важнее горные водные хранилища, которые приведены в негодность за последние шесть лет из-за учений российских войск. РФ не занималась все эти годы починкой труб и увеличила население города за счет перевозки в Симферополь сотрудников оккупационной администрации. Таким образом, не были рассчитаны возможности агломерации и доставки воды городским жителям – полагает украинский юрист-международник.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



139
Источник
Похожие новости
10 сентября 2020, 00:20
В Черновцах женщина вызвала наряд полиции из-за непонятных слов в учебнике по украинскому языку
10 сентября 2020, 00:20
АТОшник топит АТОшника
09 сентября 2020, 15:10
МИД Украины объявил Россию «вечным врагом»
09 сентября 2020, 15:10
«Патриот» Филатов владеет домом и участком в районе Большой Ялты
09 сентября 2020, 18:50
Украинский суд вынес решение об аресте российских самолетов, летавших в Крым
10 сентября 2020, 00:20
Украинский профессор: хасиды разносят COVID-19 по Украине при поддержке президента-еврея
Новости партнеров
 
Выбор дня
10 сентября 2020, 00:20
"Мы его как-то жёстко кинули": Знаменитый помощник Зеленского рассказал про...
10 сентября 2020, 04:00
"Любая домохозяйка может, а "Империя зла - нет": Отравление Навального...
10 сентября 2020, 00:20
Названа истинная причина отказа от учений с Россией: "Сербия давно под юрисдикци...
10 сентября 2020, 00:20
В Черновцах женщина вызвала наряд полиции из-за непонятных слов в учебнике по украинс...
10 сентября 2020, 00:20
АТОшник топит АТОшника
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 сентября 2020, 09:05
Началось. Китай дал первый залп по США в мировой финансовой бойне
07 сентября 2020, 01:45
На марше точно будет жарко: Россию предупредили о провокациях в Минске
09 сентября 2020, 06:55
Ракеты оставят без "колёс"? В Киеве рассказали, какими проблемами обернётся провал беломайдана
05 сентября 2020, 17:40
"Малый был непрофессионалом": Жора Жиров раскрыл детали "отравления" Навального
05 сентября 2020, 06:40
Распад? Гражданское противостояние? Война? Эксперт дал прогноз о будущем Украины
04 сентября 2020, 02:15
Израиль ударил по военной базе в Сирии, системы ПВО отразили воздушный налёт
06 сентября 2020, 18:25
Украинские родители в шоке от учебников по истории Украины
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.