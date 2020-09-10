Украинские СМИ: Даже нападение России не избавит Крым от надвигающейся засухи

Власти в Киеве, устроившие водную блокаду жителей Крымского полуострова, надеются на засуху в Крыму. Между тем, даже нападение российской армии на Херсонскую область в целях обеспечении полуострова водой не спасет ситуацию. Об этом говорит бывший «представитель украинского президента в Крыму» Борис Бабин.О возможной атаке России со стороны моря на Херсон в этом году говорили многие украинские официальные лица. Опасаясь такого развития событий, в регионе проводятся учения спецслужб Украины – похоже, в Киеве готовятся к худшему. Ситуация осложняется и тем, что в сентябре ВС РФ проведут учения «Кавказ-2020», под видом которых может начаться агрессия на территорию Украины.– поделился Бабин своим мнением с читателями «Главреда».– полагает украинский юрист-международник.