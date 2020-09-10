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Украинские СМИ: Даже нападение России не избавит Крым от надвигающейся засухи
10 сентября 2020, 08:35 • 139 • Украина
Власти в Киеве, устроившие водную блокаду жителей Крымского полуострова, надеются на засуху в Крыму. Между тем, даже нападение российской армии на Херсонскую область в целях обеспечении полуострова водой не спасет ситуацию. Об этом говорит бывший «представитель украинского президента в Крыму» Борис Бабин.
О возможной атаке России со стороны моря на Херсон в этом году говорили многие украинские официальные лица. Опасаясь такого развития событий, в регионе проводятся учения спецслужб Украины – похоже, в Киеве готовятся к худшему. Ситуация осложняется и тем, что в сентябре ВС РФ проведут учения «Кавказ-2020», под видом которых может начаться агрессия на территорию Украины.
Кремль допустил в Крыму множество системных ошибок, и теперь даже обретение Северо-Крымского канала не устранит их последствий. Таким образом, даже в случае нападения России и захвата канала Крым не будет спасен от надвигающейся засухи – канал нужно наполнить, а это требует времени – поделился Бабин своим мнением с читателями «Главреда».
Так, Симферополь мало зависит от воды в каналах – для него важнее горные водные хранилища, которые приведены в негодность за последние шесть лет из-за учений российских войск. РФ не занималась все эти годы починкой труб и увеличила население города за счет перевозки в Симферополь сотрудников оккупационной администрации. Таким образом, не были рассчитаны возможности агломерации и доставки воды городским жителям – полагает украинский юрист-международник.
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