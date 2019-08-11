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Украинские силовики заподозрили танкер "Мрия" в поставках для Черноморского флота
11 августа 2019, 11:09 • 190 • Политика
Украинская "прокуратура Автономной республики Крым" обыскала в порту Херсона танкер "Мрия" в рамках дела о поставке топлива российскому Черноморскому флоту. Об этом сообщила пресс-служба организации в своем Telegram.
Украинские следователи считают, что в июне 2015 года корабль, носивший тогда название "Вилга", поставлял нефтепродукты подразделениям Черноморского флота в Севастополе. При этом, считают правоохранители, экипаж судна якобы нарушил запрет на заход в порты Крыма, наложенный Киевом.
Как сообщает сайт vesselfinder.com, танкер "Вилга" сейчас носит название "Мрия" и ходит под украинским флагом. Судно было построено в 1995 году, его водоизмещение составляет 3085 тонн.
Сейчас танкер находится в Херсоне, как следует из данных сайта мониторинга движения судов MarineTraffic.com.
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