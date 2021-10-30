Украинские силовики захватили село в Донбассе? Ситуацию прояснили в ВСУ

Украинские силовики захватили село Старомарьевка в Донбассе? Об этом ранее заявил журналист Юрий Бутусов. Ситуацию прояснили в ВСУ. Там эти сведения опровергли, заметив, что силовики остаются на своих позициях, регулируемых Минскими договорённостями.

В ВСУ опровергли сообщение в прессе о захвате украинскими военными села Старомарьевка в Донбассе.

Об этом ранее заявил в посте в Facebook журналист Юрий Бутусов. Он написал, что бойцы 93-й механизированной бригады "Холодный Яр"* якобы развернули в населённом пункте свой опорный пункт, организовали там оборону и возвели флаги Украины.

По словам Бутусова, данные действия армии Незалежной будто бы стали реакцией на мольбы местных, которые якобы чувствовали опасность со стороны "российских оккупантов" и боялись обстрелов.

Тем не менее на странице пресс-центра данного подразделения ВСУ в Facebook эти сведения опровергли. Там уверили, что украинские силовики лишь временно стояли на наблюдательных позициях в предместьях Старомарьевки, когда там проводилась гуманитарная акция.

В настоящее же время все члены бригады размещаются на своих точках, которые регулируются Минскими договорённостями, добавили в пресс-центре.

*Организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена