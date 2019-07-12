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Украинские силовики ведут обыски у налоговиков, "простивших" Philip Morris $24,4 млн налогов

12 июля 2019, 19:24  •  62 • В мире
В Государственной фискальной службе Украины идут обыски с изъятием документов по делу мирового соглашения между американской табачной компанией Philip Morris и Украиной. Как сообщает украинское издание "Экономическая правда", компания "Филипп Моррис Украина" с 2015 года начала применять на Украине специальный таможенный режим, в рамках которого получила право на условное освобождение от пошлин и налогов на импорт некоторых материалов.
Общая стоимость продукции компании, изготовленной на таможенной территории Украины и экспортированной в апреле 2015 - марте 2016 года, достигла 87 миллионов евро. В марте 2016 года срок действия разрешения на спецрежим подошел к концу, и Главное управление государственной фискальной службы Харьковской области начало налоговую проверку.
Целью мероприятия была оценка правомерности режима по отношению к операциям "Филипп Моррис Украина" в режиме переработки, сообщает издание.
По результатам проверки предприятие получило уведомления о взыскании налогов на сумму 635 миллионов гривен, или 24,4 миллиона долларов. Однако в апреле 2019 судебное дело между Государственной фискальной службой и "Филипп Моррис Украина" было закрыто, а налоговые уведомления-решения отозваны, пишет издание.

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