Украинские силовики ведут обыски у налоговиков, "простивших" Philip Morris $24,4 млн налогов

Общая стоимость продукции компании, изготовленной на таможенной территории Украины и экспортированной в апреле 2015 - марте 2016 года, достигла 87 миллионов евро. В марте 2016 года срок действия разрешения на спецрежим подошел к концу, и Главное управление государственной фискальной службы Харьковской области начало налоговую проверку.

Целью мероприятия была оценка правомерности режима по отношению к операциям "Филипп Моррис Украина" в режиме переработки, сообщает издание.

По результатам проверки предприятие получило уведомления о взыскании налогов на сумму 635 миллионов гривен, или 24,4 миллиона долларов. Однако в апреле 2019 судебное дело между Государственной фискальной службой и "Филипп Моррис Украина" было закрыто, а налоговые уведомления-решения отозваны, пишет издание.