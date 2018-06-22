Украинские силовики сообщили о продвижении вглубь Донбасса

Силы украинской армии заняли новые территории Донбасса и продвинулись на два километра вперед около села Желобок Луганской области, сообщил штаб Операции объединенных сил (ООС, формат, пришедший на смену так называемой АТО — военных действий против ополченцев юго-востока Украины) украинской армии в фейсбуке.

«Был спланирован, подготовлен и проведен комплекс мероприятий с созданием полосы обеспечения глубиной до 2-х километров на участке обороны одной из бригад первого эшелона. Для подразделений, обороняющихся на луганском направлении, эта задача была не простой», — говорится в сообщении.

Отмечается, что операция длилась около двух недель в режиме абсолютной секретности и обошлась без потери людей и техники.

Прим этом в ЛНР информацию не подтверждают.

По данным штаба Операции объединенных сил, решение о создании полосы обеспечения вблизи поселка Желобок было принято из-за того, что ополченцы якобы слишком близко подходили к позициям украинских силовиков.

В связи с этим была проведена операция, чтобы увеличить «устойчивость» обороны со стороны ВСУ и усовершенствовать ее первый рубеж.

Накануне в ЛНР заявляли, что украинские силовики ведут у линии соприкосновения разведку при помощи беспилотников, что запрещено минскими соглашениями. По данным народной милиции самопровозглашенной республики, беспилотник зафиксировали в районе населенного пункта Счастье, подконтрольного Киеву. Ополченцы предполагают, что командование ВСУ планирует провокационные обстрелы на этом направлении.

Кроме того, представители ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что из-за обстрелов со стороны ВСУ была ранена одна жительница поселка Желобок.

В ЛНР полагают, что объявление штаба ООС о наступлении в Донбассе является свидетельством прямого нарушения минских соглашений, которые четко фиксируют позиции обеих сторон и обязывают их отвести свои силы от линии соприкосновения, передает ФАН.

Кроме того, в ЛНР сообщали, что в июне украинская сторона подвела к линии соприкосновения военную технику и спецназ.

Представитель народной милиции Андрей Марочко рассказал, что украинские спецназовцы были одеты в военную форму российского образца.

«Украинские провокации могут послужить основанием для дискредитирующей информационной кампании, направленной против ЛНР и Российской Федерации», — приводит слова Марочко RT. Он также добавил, что ВСУ стягивают к линии соприкосновения военную технику.

Ранее Киев прекратил подачу воды с подконтрольных украинским силовикам Петровской насосной станции и Западной фильтровальной станции на территорию ЛНР.

По данным ГУП «Лугансквод», обесточивание Петровской насосной станции привело к гидравлическому удару, вследствие которого произошло повреждение магистрального водовода Д-900.

Петровская насосная станция и Западная фильтровальная станция — единственные оставшиеся на подконтрольной Киеву территории источники водоснабжения ЛНР. Остальной объем воды ЛНР получает независимо от Киева.

В начале июня замглавы наблюдательной миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг заявил, что сейчас ситуация в Донбассе является самой напряженной с начала года. По его мнению, причина этого в несоблюдении обеими участниками конфликта режима прекращения огня.

«Стороны хранят тяжелое вооружение по обе стороны от линии соприкосновения в районах, откуда, согласно договоренностям, оно должно быть отведено», — заявил Хуг в интервью РИА «Новости».

Он также выразил уверенность, что конфликт на востоке Украины не прекратится и будет нарастать до тех пор, пока обе стороны нарушают минские договоренности.

Кроме того, Хуг рассказал, что за последнее время силы ВСУ и ополченцев разместили тяжелое вооружение и артиллерию вблизи линии соприкосновения.

«Уровень насилия повышается и понижается циклически. Мы наблюдали это в прошедшие четыре года. Потому что если бы этих тяжелых вооружений там не было, то не из чего было бы стрелять. Если бы позиции находились на большем расстоянии друг от друга, напряжение было бы меньшим, а ситуация была бы стабильной», — подчеркнул он.

Конфликт на востоке Украины начался весной 2014 года, когда Донецкая и Луганская народные республики провозгласили независимость от Киева. Украинские власти в ответ начали «антитеррористическую операцию» в Донбассе и объявили ополченцев сепаратистами. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тыс. человек.