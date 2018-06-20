Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Известия": Путин может выступить с посланием Федеральному собранию второй раз з...
СМИ: Вратарь ФК «Заря» Лунин перешёл в «Реал»
Сражение за Ходейду: момент истины в ирано-саудовском противостоянии
Как немцы почти выиграли войну
Главная / Украина

Украинские силовики сообщили, что смогли занять новые позиции в Луганской области

20 июня 2018, 16:09  •  100 • Украина
В ВСУ заявили, что смогли продвинуться на 2 км от занимаемых ими рубежей в Донбассе и заняли новые позиции около посёлка Желобок Луганской области.
 
© Markiian Lyseiko globallookpress.com
 

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видеосообщение штаба в Facebook.

Как отмечается, операция длилась в течение двух недель.

12 июня представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что у линии соприкосновения в Донбассе замечена группа украинских силовиков. По его словам, большое количество бронетехники находится в лесном массиве у населённого пункта Гречишино.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

100
Источник
Похожие новости
20 июня 2018, 12:54
Порошенко подписал закон о повышении мотивации граждан к службе в ВС Украины
19 июня 2018, 18:54
У здания Рады произошли столкновения митингующих с полицией
20 июня 2018, 12:54
МИД России ожидает всеобъемлющих консультаций по украинскому закону об образовании

19 июня 2018, 20:39
Украинская прокуратура планирует предъявить новое обвинение капитану судна «Норд»
19 июня 2018, 20:39
На Украине суд вернул российские паспорта всем членам экипажа судна «Норд»
19 июня 2018, 23:54
Эксперт оценил протестные выступления шахтёров на Украине
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
18 июня 2018, 12:09
Первый президент Украины рассказал о возможном решении ситуации в Донбассе
19 июня 2018, 19:28
Гости студии в ШОКЕ! Сосновский рассказал, как живется мигрантам в Германии. Вечер с Владимиром Со…
19 июня 2018, 09:40
Мы стравили два народа, наградите нас
20 июня 2018, 04:54
Путину сказали: «Сорвется спасение Собчака - вы нигде не сможете работать»
18 июня 2018, 18:39
«Разворота не последует»: «Нафтогаз» обжаловал решение суда в пользу «Газпрома»
18 июня 2018, 13:54
Народный трибунал над карателями в Донбассе
14 июня 2018, 07:40
Как Финляндия и Эстония обманули законы природы и российский газ (Руслан Осташко)
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.