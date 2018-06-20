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Украинские силовики сообщили, что смогли занять новые позиции в Луганской области
20 июня 2018, 16:09 • 100 • Украина
В ВСУ заявили, что смогли продвинуться на 2 км от занимаемых ими рубежей в Донбассе и заняли новые позиции около посёлка Желобок Луганской области.
© Markiian Lyseiko globallookpress.com
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видеосообщение штаба в Facebook.
Как отмечается, операция длилась в течение двух недель.
12 июня представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что у линии соприкосновения в Донбассе замечена группа украинских силовиков. По его словам, большое количество бронетехники находится в лесном массиве у населённого пункта Гречишино.
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