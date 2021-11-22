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Украинские силовики раскрыли "агента России" в офисе Зеленского

22 ноября 2021, 17:15  •  136 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Ray Tang / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
О "кроте" рассказал местный генерал
В последние годы вся политика Незалежной больше похожа на цирковое представление. На этот раз отличился экс-парламентарий Верховной рады, генерал МВД Геннадий Москаль. Он всерьез объявил, что в офисе украинского главнокомандующего Владимира Зеленского орудует российский спецагент.
Москаль не стал размениваться на мелочи и сообщил, что шпионом является сам руководитель этого ведомства Андрей Ермак. При этом у бывшего депутата откуда-то есть даже пикантные подробности о "разведывательной" деятельности Ермака. По словам Москаля, руководитель офиса Зеленского пользуется агентурным псевдонимом "Тимофеев".
По всей видимости, генерал МВД решил продолжить линию экс-руководителя разведывательного управления Минобороны Незалежной. Недавно Василий Бурба объявил, что в самые высшие эшелоны власти киевского режима якобы внедрился "крот", который действует в интересах нашего государства. Мол, именно из-за него украинские спецслужбы провалили операцию с задержанием 33 россиян в прошлом году.
Теперь Москаль сообщает, что этим человеком является Ермак с позывным "Тимофеев".
К слову, буквально недавно известный украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что главной проблемой лидера незалежных Владимира Зеленского является то, что он окружил себя "идиотами", а также так и не запустил масштабное реформирование государства.

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