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Украинские силовики признались, что панически боятся праворадикалов

17 апреля 2020, 19:10  •  270 • Украина


Расследование уголовного дела в отношении одесского националиста Сергея Стерненко, который во время «самообороны» пробежал стометровку за нападавшим и убил его, тормозится из-за потенциальных массовых протестов.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.

«Речь идет о том, где было покушение на господина Стерненко, где он указал, что есть нападения и непосредственно Кузнецов у нас уже убит как человек, который, как говорит господин Стерненко, на него покушался, и это было покушение, это все в одном деле. Необходимо расследовать комплексно… Нужно расследовать и покушение, и убийство – это одно дело, в одном деле нужно выдать это все.

Никто не хочет справедливости, каждый хочет своей правды. Я надеюсь, что вы потом не передумаете, когда ее (справедливость) получите… Я хайповать не буду – это вопрос очень короткого промежутка времени. Просто я хочу, чтобы вы потом вспомнили это и акцентировать – вы же видите, что сейчас вокруг этого дела происходит.

Досудебное следствие, даже когда будут подозрения, все равно еще будет продолжаться. Но я хочу предостеречь, что потом это дело в любом случае, как бы не получалось, не стало тем клапаном, который откроется для массовых протестов. Каким бы образом не было. Меня это не пугает, мы все равно это выдадим, но из всех абсолютно достоверных оперативных источников выходит, что как бы дело не представлялось прокурорами и следователями, а у нас непосредственно прокуроры и следователи – это независимые процессуальные субъекты, какие бы решения они не представили, это дело может стать толчком для массовых протестов», – заявила Венедиктова.

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