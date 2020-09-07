Украинские силовики после взрыва в Донбассе устроили "огненную" провокацию

Бойцы ВСУ обстреляли посёлок шахты "Трудовская" из автоматического гранатомёта АГС, нарушив тем самым бессрочное перемирие. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ДНР.

"Нарушив режим прекращения огня, боевики 3-го батальона 79-й ОДШБР совершили неприцельную огневую провокацию с применением АГС по посёлку шахты "Трудовская", - цитирует его портал "Русская весна".

Представитель ДНР также сообщил, что украинские силовики проводят инженерные работы на своих позициях, что тоже является нарушением режима тишины. По его словам, военнослужащие ДНР на провокации противника никак не реагировали. Руководство республики лишь уведомило украинскую сторону о нарушениях со стороны ВСУ.