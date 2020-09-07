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Украинские силовики после взрыва в Донбассе устроили "огненную" провокацию
07 сентября 2020, 22:50 • 94 • Политика
Украинские силовики устроили "огненную" провокацию после взрыва, который произошёл накануне в Донбассе. В понедельник окраины Донецка обстреляли из автоматического гранатомёта.
Бойцы ВСУ обстреляли посёлок шахты "Трудовская" из автоматического гранатомёта АГС, нарушив тем самым бессрочное перемирие. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ДНР.
Представитель ДНР также сообщил, что украинские силовики проводят инженерные работы на своих позициях, что тоже является нарушением режима тишины. По его словам, военнослужащие ДНР на провокации противника никак не реагировали. Руководство республики лишь уведомило украинскую сторону о нарушениях со стороны ВСУ.
Напомним, что накануне два украинских солдата подорвались на мине в "серой зоне" Донбасса, пытаясь спастись от пожара, который устроили их товарищи, поджигавшие сухую траву. Киев сообщил, что погибшие оказались отрезаны огнём от остальных сил. Что они делали в нейтральной зоне, украинский штаб уточнять не стал.
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