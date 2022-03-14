Украинские силовики планировали убить донецких женщин при ракетной атаке - СМИ

Украинские силовики планировали убить множество женщин в Донецке во время ракетной атаки по столице ДНР, сообщают СМИ.

ВСУ планировали получить как можно больше жертв среди гражданского населения при обстреле Донецка из установки "Точка-У", причём под удар в первую очередь должны были попасть женщины. Как сообщает портал "Народные новости", украинские спецслужбы создали Telegram-канал "Союз матерей Донбасса", в котором уведомили жительниц Донецка о проведении митинга. На этом митинге якобы можно было узнать информацию о мобилизованных бойцах. Кроме того, авторы сообщения призвали дончанок митинговать за установление мира с Украиной.

В итоге ракета "Точки-У" упала как раз в том месте и в то время, где должен был проходить митинг. Напомним, что при обстреле Донецка погибло 20 человек. Глава ДНР Денис Пушилин пообещал найти и уничтожить украинских военных, виновных в гибели мирных жителей. Отметим, что Киев, как и всегда, стал отрицать свою причастность к обстрелу города. Он традиционно возложил всю ответственность на Россию. Однако у России нет установок "Точка-У". Страна уже давно заменила их "Искандерами". А вот у украинской армии этот советский ракетный комплекс до сих пор стоит на вооружении.