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Украинские силовики нагрянули с обыском к симпатизирующему Путину депутату Киве
16 ноября 2021, 13:00 • 116 • Политика
Свободомыслие в Незалежной под запретом
Система украинского правопорядка продолжает демонстрировать свою нетерпимость к любым проявлениям инакомыслия. Киевские власти нарекли нашу страну и российского президента Владимира Путина главным источником мирового зла и готовы бороться с каждым, кто думает иначе. Так, сегодня, 15 ноября, стало известно об обысках в квартире украинского нардепа Ильи Кивы, который недавно позволил себе поздравить нашего президента с днем рождения.
Такую информацию в социальных сетях распространил его коллега по политической силе "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович. Утром в его телеграм-канале появилась запись о том, что в дом к Киве нагрянули сотрудники украинских правоохранительных органов.
По информации, предоставленной Рабиновичем, украинские силовики решили проверить жилище депутата ранним утром во вторник – они нанесли Илье визит 7 утра по московскому времени.
Единомышленник попавшего в немилость украинских властей парламентария подчеркнул, что киевский режим продолжает "зачистку всех неугодных". Именно так Рабинович оценил неприятное внимание к персоне своего коллеги по партии.
Ненависть центральных властей обрушилась на оппозиционера после того, как он посмел поздравить нашего президента с 69-летием и пожелать ему крепкого здоровья. Сразу же после этого русофобы стали массированно атаковать Киву. Некоторое время назад депутат пожаловался на затравивших его аферистов.
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