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Украинские силовики начали набирать механиков-водителей по объявлению: Контрактники бегут из армии

11 апреля 2021, 19:55  •  85 • Политика
Украинские силовики начали набирать механиков-водителей и других военных специалистов буквально по объявлению. Как заявили в ДНР, украинская армия испытывает острую нехватку людей, поскольку контрактники бегут из армии.
Об этом в воскресенье заявил представитель управления Народной милиции Донецкой Народной Республики. По его словам, многие украинские подразделения недоукомплектованы по причине низкого морально-психологического состояния бойцов и нежелания украинцев проходить службу в зоне проведения Операции объединённых сил.
В результате 72-я бригада ВСУ, которая несёт службу в Донбассе, на сегодняшний день укомплектована менее чем на 54%. Военнослужащие увольняются из армии, как только заканчивается срок их контракта.
Чтобы восполнить ряды, командир бригады Артём Богомолов "отдал указания на расклейку объявлений в Авдеевке о вакантных должностях механиков-водителей, гранатомётчиков и пулемётчиков", сообщает Донецкое агентство новостей.
Напомним, что на днях главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Украина не рассматривает силовой сценарий решения проблемы Донбасса. По его словам, наступление на Донбасс обернётся большими потерями как среди военных, так и среди мирного населения, поэтому Киев этот вариант не рассматривает.
Однако это не объясняет, зачем украинская армия перебрасывает военную технику на линию разграничения, увеличивает интенсивность полётов и производит сброс взрывных устройств с беспилотника. Напомним, что одна такая бомба уже убила маленького ребёнка в ДНР.

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