Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Япония вводит "спецмеру" для России - Синдзо Абэ
Помпео и охрана остановить не успели: Трамп сделал личное признание о Путине
G20 разочаровал Путина? "Прорывов нет"
Грузинских русофобов использовал Киев
Главная / Украина

Украинские силовики минируют территорию в районе Счастья

29 июня 2019, 17:24  •  36 • Украина

ЛУГАНСК, 29 июня. /ТАСС/. Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) минируют территорию в районе населенного пункта Счастье. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко.

"Одновременно с разведением сил у Станицы Луганской командование 25-й бригады ВСУ активно минирует территории в районе населенного пункта Счастье. С целью меньшего привлечения внимания к процессу минирования комбриг [полковник Олег] Зенченко отдал распоряжение использовать для этих целей военнослужащих в гражданской одежде", - цитирует Филипоненко Луганскинформцентр.

"Нашими наблюдателями такой случай зафиксирован 26 июня. На северной окраине Счастья из грузового автомобиля с гражданскими номерами выгружались противотанковые мины", - уточнил представитель оборонного ведомства, добавив, что "данная информация также подтверждается в отчете наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ".

26 июня началось предусмотренное минскими соглашениями разведение сил и средств в Донбассе на участке линии соприкосновения в районе Станицы Луганской. На разведение отведено три дня. Затем еще один день дается сторонам на то, чтобы они заявили о выполнении всех необходимых процедур, а потом еще сутки - на подтверждение наблюдателями ОБСЕ выполнения сторонами взятых на себя обязательств.

Взаимный отвод войск на этом участке предусмотрен договоренностями, которые были достигнуты Контактной группой еще в сентябре 2016 года. Однако попытки реализовать этот план за последние почти три года срывались десятки раз по вине украинской стороны.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



36
Источник
Похожие новости
28 июня 2019, 20:24
Медведчук: у Зеленского нет ответов на волнующие украинцев вопросы
28 июня 2019, 23:39
Саленко заявил, что не видел сына шесть лет из-за конфликта России и Украины
29 июня 2019, 12:54
Что могут спрятать эстонцы в Люксембурге?
29 июня 2019, 17:24
Украинские силовики минируют территорию в районе Счастья
28 июня 2019, 20:24
Тимошенко оценила конфликт Зеленского и Климкина
28 июня 2019, 20:24
Медведчук назвал освобождение четырёх пленных в Донбассе сигналом Киеву
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 июня 2019, 13:54
"Шери, лично вам должны?" Мария Захарова тонко протроллила президента Грузии за слова о долгах российских туристов
25 июня 2019, 01:39
"Там море, цитрусовые, солнце, сосны!": Военный эксперт указал путь российским туристам, лишенным Грузии
23 июня 2019, 10:24
Пустые хранилища: на Украине заявили о критическом дефиците газа
26 июня 2019, 03:39
Оставили позиции: ВСУ покидают Донбасс?
25 июня 2019, 20:54
«Ищут новые пути сорвать сделку»: США заявили о невозможности получения Турцией систем С-400 вместе с самолётами F-35
24 июня 2019, 09:24
Украина получит транзит российского газа. Но только при двух условиях - Приходько
28 июня 2019, 01:09
"Придурки!" Даже сами американцы не выдержали после слежки США за русским "Адмиралом Горшковым"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.