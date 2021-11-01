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Украинские силовики массово дезертируют в Донбассе. Пропаганда обманула

01 ноября 2021, 19:25  •  145 • Политика
Украинские силовики массово дезертируют из армии в Донбассе, поскольку государственная пропаганда их откровенно обманывает. Об этом заявил подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Он прокомментировал слова офицера ВСУ Александра Зиневича, который рассказал, что украинские солдаты отказались выполнять приказ и покинули опорный пункт вместе с оружием.
По словам Марочко, многие украинцы и иностранные граждане идут в ВСУ, чтобы подзаработать. Однако подзаработать в стране, где рухнула экономика, а предприятия остановились, довольно сложно.
"Солдаты удачи" пытаются подзаработать и накопить денег и сталкиваются с тем, что на самом деле то денежное довольствие, которое им даётся, далеко от обещаний при подписании контракта,
- рассказал Марочко "Народным новостям".
Собеседник портала добавил, что в настоящее время Украина переживает энергетический кризис, и силовики порой не могут даже согреться во время холодов.
Напомним, что недавно украинская армия в очередной раз пошла на обострение. Она впервые официально применила турецкий беспилотник "Байрактар" в Донбассе и захватила населённый пункт в серой зоне. Западные страны традиционно нарушений своего союзника не заметили, а кто-то даже попытался их оправдать.

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