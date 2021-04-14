Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Россия отказала Украине
В России съязвили над замешательством представителя США в ОБСЕ: "Мир на кра...
"Тю! Видали мы ту войну в гробу!": Донбасс выбрал Россию - переворот у...
"Сушка" вальнула Boeing": Голландская версия переговоров после кр...
Главная / Политика

Украинские силовики блокируют беспилотники ОБСЕ: Киев уличили в попытке скрыть подготовку к войне

14 апреля 2021, 01:05  •  82 • Политика
Украинские силовики блокируют беспилотники наблюдателей ОБСЕ в Донбассе. Киев уличили в попытке скрыть подготовку к большой войне.
Об этом во вторник заявил замглавы Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин, отвечая на вопросы журналистов. По его словам, украинские военные применяют средства радиоэлектронной борьбы, мешая полётам беспилотников ОБСЕ.
Басурин полагает, что это делается для того, чтобы скрыть факт размещения вооружения и военной техники, которые запрещены Минскими соглашениями. Использование средств РЭБ было замечено возле железнодорожных станций Дружковка, Волноваха и Зачатовка, которые контролирует Киев.
Отметим, что факты переброски украинской техники на линию разграничения уже попадали в отчёты ОБСЕ. Наблюдатели докладывали о стягивании в Донбасс украинских танков, самоходных гаубиц и другой тяжёлой техники, которая запрещена Минскими договорённостями.
В последние несколько недель ситуация в Донбассе значительно обострилась. В связи с этим Россия тоже стянула войска к границе с Украиной, а также укрепила обороноспособность Крыма. А США заявили, что направят в Чёрное море несколько военных кораблей для оказания поддержки Украине.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



82
Источник
Похожие новости
13 апреля 2021, 21:25
Вашингтону выставили счёт. Сирия ждёт выплат за американскую оккупацию
13 апреля 2021, 23:15
"Сонный Джо" смертельно напуган: Американские генералы рассказали Байдену о русских
13 апреля 2021, 21:25
Путин уже выбрал страну для разговора с Байденом? Глава России провёл переговоры с лидером Финляндии
13 апреля 2021, 23:15
"Будьте так любезны...": Житель Донбасса поставил украинского журналиста в тупик простым вопросом
13 апреля 2021, 23:15
"Билет в один конец": Гиперзвуковой комплекс "Авангард" удивил китайцев
13 апреля 2021, 23:15
Латыши возмутились из-за вечеринки русского дипломата. Россия дала ответ
Новости партнеров
 
Выбор дня
13 апреля 2021, 23:15
"Сонный Джо" смертельно напуган: Американские генералы рассказали Байдену о...
13 апреля 2021, 23:15
"Билет в один конец": Гиперзвуковой комплекс "Авангард" удивил ки...
13 апреля 2021, 23:15
Латыши возмутились из-за вечеринки русского дипломата. Россия дала ответ
14 апреля 2021, 00:05
«В обозримой перспективе»: Путин и Байден обсудили возможность личной встречи
14 апреля 2021, 01:05
Зачем США гонит корабли в Чёрное море: Баранец выдал неприятное для Украины объяснени...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 апреля 2021, 07:25
США перебрасывают в Украину оперативно-тактические ракетные комплексы
11 апреля 2021, 02:30
"Украина развязывает войну, но…": Киеву намекнули на неожиданную альтернативу угрозам
07 апреля 2021, 05:55
Под вой и улюлюканье с королевы красоты сорвали корону: Пострадали причёска и самолюбие
10 апреля 2021, 19:10
Британцы предостерегли Запад: "Нам стоит помнить, что Путин сказал с самого начала"
08 апреля 2021, 00:15
Ядерный "сюрприз" на границах России: Казахстан решил испытать судьбу
07 апреля 2021, 08:40
Новая война за Босфор: Эрдоган ставит на Россию
11 апреля 2021, 04:20
Два удара по русской вакцине: "Россия что-то скрывает"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.