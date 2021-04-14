Украинские силовики блокируют беспилотники ОБСЕ: Киев уличили в попытке скрыть подготовку к войне

Украинские силовики блокируют беспилотники наблюдателей ОБСЕ в Донбассе. Киев уличили в попытке скрыть подготовку к большой войне.

Об этом во вторник заявил замглавы Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин, отвечая на вопросы журналистов. По его словам, украинские военные применяют средства радиоэлектронной борьбы, мешая полётам беспилотников ОБСЕ.

Басурин полагает, что это делается для того, чтобы скрыть факт размещения вооружения и военной техники, которые запрещены Минскими соглашениями. Использование средств РЭБ было замечено возле железнодорожных станций Дружковка, Волноваха и Зачатовка, которые контролирует Киев.

Отметим, что факты переброски украинской техники на линию разграничения уже попадали в отчёты ОБСЕ. Наблюдатели докладывали о стягивании в Донбасс украинских танков, самоходных гаубиц и другой тяжёлой техники, которая запрещена Минскими договорённостями.

В последние несколько недель ситуация в Донбассе значительно обострилась. В связи с этим Россия тоже стянула войска к границе с Украиной, а также укрепила обороноспособность Крыма. А США заявили, что направят в Чёрное море несколько военных кораблей для оказания поддержки Украине.