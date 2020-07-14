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Украинские штурмовики, готовившие диверсию под Горловкой, решили выставить себя жертвами ополченцев

14 июля 2020, 16:00  •  235 • Украина
Накануне под Горловкой на территорию народных республик прорывалась украинская десантно-штурмовая группа - с целью осуществить диверсию. Ополченцы заметили диверсантов и дали им бой. Один диверсант, которого украинские комментаторы предпочитают именовать "разведчиком", погиб. Эвакуацию тела согласовали с "совместным центром" и ОБСЕ. Но вместо того, чтобы вынести тело, украинские военные решили воспользоваться моментом и бросить на прорыв вторую диверсионную группу, прикрывшись своим мёртвым.
Само собой, ополченцы держали ухо востро и заметили, что с эвакуацией тела (украинская сторона теперь заявляет, что это был вовсе не диверсант-штурмовик, а "военный медик") что-то не так. Насторожило их то, что украинских военных для такого мероприятия было как-то многовато, не менее двух десятков. Сейчас украинская сторона оправдывается, мол, забирать тело выдвинулась группа из девяти человек, но даже если это так и есть, не многовато ли? Тем не менее, ополченцы не стали открывать огонь. А дальше начались странности. Двое украинских военных остались у тела, а целая группа, как нив чём не бывало, двинула через линию разграничения. Как говорится, в наглую. При этом, на диверсантах были каски белого цвета. Только попробуйте атаковать "миротворцев"!
Ополченцы, тем не менее, на такую наглость ответили стрельбой. И теперь украинские издания истошно воют - "донбасцы" устроили им, мол, "тройную засаду", "двое наших людей (так они называют диверсантов - ред.) были убиты на месте". "Сценарий как в Илловайске! - вопит бывший полевой командир украинских карателей Борислав Берёза. - Там тоже российская армия дала нам гарантии выхода, а потом расстреляла наших военных! Наших расстреливали из гранатомётов различных систем и крупнокалиберных пулемётов (ложь от начала и до конца, чтобы представить инцидент, как акт использования запрещённых видов оружия, - ред.)"Берёза пообещал, что теперь-то ополценцам "прилетит точно" - как видно, украинская сторона не имеет ни малейших намерений прекращать гражданскую войну.
Собственно говоря, похожие ситуации вдоль линии разграничения происходят чуть ли не ежедневно. Мы, как правило, о них не информируем, иначе лента с новостями об Украине превратилась бы в бесконечную боевую сводку. Но об этой ситуации нам захотелось рассказать - для иллюстрации. Чтобы наши читатели понимали, насколько бессмысленно договариваться с украинской стороной. Хоть о перемирии, хоть о прекращении огня, хоть об эвакуации с поля боя. Ни чести, ни совести - одна только, мягко скажем, хитрость.

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