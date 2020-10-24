Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Посёлок Орелька в Харьковской области объявил о выходе из состава страны
Беспорядки в Киеве: Националисты обещают – Украина будет в огне
"Корабли НАТО полезут под Крымский мост": Журналист раскрыл план "...
Киев раскрыл свои действия на случай прекращения транзита российского газа
Главная / Украина

Украинские школьники не собираются отказываться от русского языка

24 октября 2020, 06:50  •  192 • Украина

Нет никаких сомнений, что патриотизм – это хорошо. Это чувство необходимо развивать в детях с самых ранних лет. Однако и в этом правиле есть исключение. Ярким примером такого исключения является так называемые «украинский патриотизм», который в большей степени напоминает радикальное русофобство.

Последние годы Киев делает все возможное, чтобы привить русскоязычному населению Незалежной любовь к украинской мове. Однако все эти попытки оказываются тщетны. Накануне правозащитница из Украины Татьяна Монтян завила, что школьники не собираются отказываться от русского языка и «плевать хотели на эти правила».

По мнению Монтян, все попытки, которые принимает киевская власть для запрета детям использовать русский язык попросту тщетны. Она отмечает, что это невозможно в принципе. Если учителя преподают предмет на мове, то с наступлением перемены дети и подростки начинают разговаривать на родном для них языке – русском.

Несмотря на это, в Киеве продолжают выдумывать отнюдь не самые умные правила. Если не получается заставить школьников, то можно воздействовать на учителей. Так думали они.

Однако возникает закономерный вопрос: кто это будет контролировать? Дело в том, что в Незалежной попросту отсутствуют рычаги контроля. Поэтому есть все основания полагать, что давление на учителей останется лишь глупой болтовней и не будет реализовано, как этого хотят в Раде.

Монтян убеждена, что Киев ищет единомышленников, чтобы продвигать свою антироссийскую риторику. Она рассказала об одном весьма любопытном случае.

«Я видела, что какой-то пришибленный черт, который был признан учителем года или что-то в этом плане, начал рассказывать, что никакой Великой Отечественной войны не было, и втирал это детям», - рассказала Монтян.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



192
Источник
Похожие новости
24 октября 2020, 01:20
Италия и Франция присоединились к гибридной войне против Украины – Аваков
24 октября 2020, 01:20
В Одессе агитаторы Партии Шария отбили атаку Нацкорпуса - радикалы сбежали
23 октября 2020, 15:15
Полиция задержала помочившегося на портреты «Небесной Сотни»
24 октября 2020, 01:20
Мы проиграли: Путин усыпил Зеленского «гибридной тишиной» в Донбассе – Порошенко
23 октября 2020, 18:00
Эксперты объяснили, почему экономика Украины — "чистый блеф"
23 октября 2020, 18:55
Голый пиар…
Новости партнеров
 
Выбор дня
24 октября 2020, 01:20
Италия и Франция присоединились к гибридной войне против Украины – Аваков
24 октября 2020, 01:20
В Одессе агитаторы Партии Шария отбили атаку Нацкорпуса - радикалы сбежали
24 октября 2020, 02:15
Турция получила нож в спину от США? В Сирии разбомбили протурецких боевиков
24 октября 2020, 00:25
"Мир в критической точке": ВОЗ назвала страны, которым придётся особенно тя...
24 октября 2020, 01:20
Мы проиграли: Путин усыпил Зеленского «гибридной тишиной» в Донбассе – Порошенко
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 октября 2020, 12:30
Пророчество Паисия Святогорца грозит исполнится: "Турция почти вся останется за Россией"
20 октября 2020, 15:45
Соскин: Война с Россией неизбежна
19 октября 2020, 17:45
Есть единственно доказанный факт по МН17. И с Россией он не связан: Немцы требуют рассекречивания
17 октября 2020, 22:35
Какие ещё территории потеряет Украина: Эксперт дала Киеву мрачный прогноз на будущее
20 октября 2020, 11:10
Коварный замысел провалился: Россия лишила Украину инструмента шантажа
17 октября 2020, 08:50
Русофобия не работает. Автор "адских санкций" взывает о помощи
22 октября 2020, 12:40
Посёлок Орелька в Харьковской области объявил о выходе из состава страны
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.