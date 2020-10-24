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Украинские школьники не собираются отказываться от русского языка
24 октября 2020, 06:50 • 192 • Украина
Нет никаких сомнений, что патриотизм – это хорошо. Это чувство необходимо развивать в детях с самых ранних лет. Однако и в этом правиле есть исключение. Ярким примером такого исключения является так называемые «украинский патриотизм», который в большей степени напоминает радикальное русофобство.
Последние годы Киев делает все возможное, чтобы привить русскоязычному населению Незалежной любовь к украинской мове. Однако все эти попытки оказываются тщетны. Накануне правозащитница из Украины Татьяна Монтян завила, что школьники не собираются отказываться от русского языка и «плевать хотели на эти правила».
По мнению Монтян, все попытки, которые принимает киевская власть для запрета детям использовать русский язык попросту тщетны. Она отмечает, что это невозможно в принципе. Если учителя преподают предмет на мове, то с наступлением перемены дети и подростки начинают разговаривать на родном для них языке – русском.
Несмотря на это, в Киеве продолжают выдумывать отнюдь не самые умные правила. Если не получается заставить школьников, то можно воздействовать на учителей. Так думали они.
Однако возникает закономерный вопрос: кто это будет контролировать? Дело в том, что в Незалежной попросту отсутствуют рычаги контроля. Поэтому есть все основания полагать, что давление на учителей останется лишь глупой болтовней и не будет реализовано, как этого хотят в Раде.
Монтян убеждена, что Киев ищет единомышленников, чтобы продвигать свою антироссийскую риторику. Она рассказала об одном весьма любопытном случае.
«Я видела, что какой-то пришибленный черт, который был признан учителем года или что-то в этом плане, начал рассказывать, что никакой Великой Отечественной войны не было, и втирал это детям», - рассказала Монтян.
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