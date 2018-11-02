Украинские шахтёры заблокировали движение в центре Львова

Около 500 шахтёров заблокировали движение в центре Львова с требованием погасить задолженность по заработной плате.

Об этом сообщают «Украинские новости».

Бастующие заявляют, что на данный момент они получили только 20% зарплаты за сентябрь, также им не выплачен аванс за октябрь.

Сумма задолженности за сентябрь, по их словам, составляет более 200 млн гривен.

Ранее сообщалось, что горняки украинской шахты имени Капустина государственного предприятия «Лисичанскуголь» устроили забастовку под землёй, требуя выплаты долгов по зарплате.