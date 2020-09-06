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Украинские родители в шоке от учебников по истории Украины

06 сентября 2020, 18:25  •  183 • Украина

В этом году кандидат наук, доцент, автор более ста публикаций, как его рекомендуют на сайте Института педагогики Академии педагогических наук Украины, Виталий Власов усовершенствовал свои учебники по истории Украины.

В частности, шокированные родители описали какую историю украинским детям будут вбивать в головы с 5 класса.


«Получили учебники для 5 класса. Открыла "Вступ до истории" (Вступление до истории — ред.) и зависла. Это же какая каша будет в головах у наших детей после такого вот "вступа"!

Государство "Русь — Украина", Куявiя (Куявия — ред.), вскользь про "монгольську навалу"(монгольское иго — ред.), затем про мирных крымских ханов и что-то невнятное про сложные отношения с украинцами, зато целый абзац про геноцид крымских татар диктатором Сталиным.

Голодомор, репрессии, опять диктатор Сталин с его идустриализацией Украины, в целях насадить свою власть.

"Нiмецко-радянська"(немецко-советская — ред.) война, как борьба двух диктаторов Сталина и Гитлера, герои УПА, доблестно сражающиеся на два фронта против двух диктаторов.

Притеснение мовы и украинской культуры в советское время и что-то невнятное про развитие украинской республики, достижения в области науки, техники и промышленности, несмотря на то, что интересы украинцев нещадно попирались.

Диссиденты, как борцы за свободу Украины от клятых советских поработителей.

"Здобуття" долгожданной незалежности, коррупция Януковича под влиянием России, ну и, вишенка на торте "Революция Гидности", которой посвящен целый параграф, об описании которого у меня вообще нет цензурных слов.

Как вообще можно вставлять в школьный учебник информацию о событиях, по которым еще не проведены расследования, не дана юридическая и правовая оценки?!!

Бедные, бедные наши дети! Срочно ищу альтернативные учебники и достоверные источники информации, дабы препятствовать отуплению своего чада», — сделала киевлянка в соцсети краткий обзор украинского учебника для 5-х классов.

Судя по комментариям под ее постом, украинские родители с появлением новой переписанной истории после 2014 года самостоятельно по сохранившимся советским учебникам, «которые бебики и вятровичи не успели сжечь», обучают своих детей. Также многие скачивают русские программы и учат детей и внуков по ним. А затем объясняют как надо отвечать на уроках «кастрюлеголовым педагогам», чтоб детей в школе не травили.

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