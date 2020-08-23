|
Украинские регуляторы проверят неподконтрольный государству телеканал на нарушения
23 августа 2020, 16:10 • 58 • Украина
На Украине продолжается проверка на прочность негосударственных СМИ. На этой неделе Национальный совет по телевидению и радиовещанию объявил о внеплановой инспекции телеканала «112 Украина». По мнению руководства информационного ресурса, действия регулятора – очередная попытка политического давления со стороны официального Киева.
В четверг телеканал сообщил, что причиной проверки стало интервью с бывшим лидером Коммунистической партии Украины Петром Симоненко. В соответствии с выводами органа, контролирующего работу СМИ, высказывания Симоненко, которые 27 июля были в эфире, необходимо изучить на наличие нарушений закона «О телевидении и радиовещании». В заявлении руководство «112 Украина» подчеркивает, что проверка является очередным формальным поводом для захвата телеканала.
Напомним, конфликт на одной стороне которого находится неподконтрольный государству телеканал, а на другой – административный ресурс, продолжается с прошлого года. В сентябре 2019 года Национальный совет отказал «112 Украина» в продлении цифровой лицензии. Руководство канала обжаловало решение, однако суд данный иск не удовлетворил. В итоге сегодня телеканал доступен на спутнике, в интернете и через кабельные сети, однако уже почти год не имеет «кнопки» на цифровом телевидении. Потеряв один из форматов вещания, «112 Украина» остается в числе наиболее влиятельных СМИ Украины, и, если добавить связи телеканала с оппозицией, «пристальное внимание» властей имеет свою логику.
Возвращаясь к решению Национального совета о новой проверке, отметим, что усиление политического пресса в отношении неподконтрольных СМИ, происходит в преддверии местных выборов. Добавим, что вопрос затрагивает интересы не одного крупного телеканала, но и другие ресурсы. Например, в конце июля Нацсовет по весьма спорным причинам отозвал лицензию у другого телеканала – «Киевская Русь КРТ».
Примечательно, что западные представители обращают внимание на проблемы в информационной сфере на Украине, однако выступают в этом в этом вопросе не как наблюдатель, указывающий Киеву на недостатки, а скорее, как его группа поддержки. Так, на прошлой неделе посол США на Украине Кристина Квин заявила, что украинские власти сталкиваются с наплывом дезинформации, главным источником которой, по ее словам, выступает Россия. Вероятно, к месту будет напомнить о достаточно избитом, но от этого не менее эффективном приеме – заявить о «российской угрозе» и отвести внимание аудитории от сути проблемы. Рассказывая про «руку Москвы», американский дипломат оставила без комментариев действия Киева, в адрес которого со стороны украинских владельцев и руководителей СМИ все чаще звучат обвинения в нарушении их прав.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
58
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
20 августа 2020, 14:45
|
16 августа 2020, 22:45
|
17 августа 2020, 23:30
|
16 августа 2020, 17:15
|
19 августа 2020, 00:15
|
19 августа 2020, 00:15
|
18 августа 2020, 11:25