Украинские регуляторы проверят неподконтрольный государству телеканал на нарушения

На Украине продолжается проверка на прочность негосударственных СМИ. На этой неделе Национальный совет по телевидению и радиовещанию объявил о внеплановой инспекции телеканала «112 Украина». По мнению руководства информационного ресурса, действия регулятора – очередная попытка политического давления со стороны официального Киева.В четверг телеканал сообщил, что причиной проверки стало интервью с бывшим лидером Коммунистической партии Украины Петром Симоненко. В соответствии с выводами органа, контролирующего работу СМИ, высказывания Симоненко, которые 27 июля были в эфире, необходимо изучить на наличие нарушений закона «О телевидении и радиовещании». В заявлении руководство «112 Украина» подчеркивает, что проверка является очередным формальным поводом для захвата телеканала.Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) инициировала судебное разбирательство в отношении телеканала с требованием лишить действующих собственников прав на ресурс. В связи с недостаточностью оснований в начале августа Шевченковский районный суд Киева отклонил ходатайство. Тогда вещатель также назвал действия украинских спецслужб попыткой рейдерского захвата, заявив, что заказчиком проводимых силовиками мероприятий выступает президент Владимир Зеленский.Напомним, конфликт на одной стороне которого находится неподконтрольный государству телеканал, а на другой – административный ресурс, продолжается с прошлого года. В сентябре 2019 года Национальный совет отказал «112 Украина» в продлении цифровой лицензии. Руководство канала обжаловало решение, однако суд данный иск не удовлетворил. В итоге сегодня телеканал доступен на спутнике, в интернете и через кабельные сети, однако уже почти год не имеет «кнопки» на цифровом телевидении. Потеряв один из форматов вещания, «112 Украина» остается в числе наиболее влиятельных СМИ Украины, и, если добавить связи телеканала с оппозицией, «пристальное внимание» властей имеет свою логику.Возвращаясь к решению Национального совета о новой проверке, отметим, что усиление политического пресса в отношении неподконтрольных СМИ, происходит в преддверии местных выборов. Добавим, что вопрос затрагивает интересы не одного крупного телеканала, но и другие ресурсы. Например, в конце июля Нацсовет по весьма спорным причинам отозвал лицензию у другого телеканала – «Киевская Русь КРТ».Примечательно, что западные представители обращают внимание на проблемы в информационной сфере на Украине, однако выступают в этом в этом вопросе не как наблюдатель, указывающий Киеву на недостатки, а скорее, как его группа поддержки. Так, на прошлой неделе посол США на Украине Кристина Квин заявила, что украинские власти сталкиваются с наплывом дезинформации, главным источником которой, по ее словам, выступает Россия. Вероятно, к месту будет напомнить о достаточно избитом, но от этого не менее эффективном приеме – заявить о «российской угрозе» и отвести внимание аудитории от сути проблемы. Рассказывая про «руку Москвы», американский дипломат оставила без комментариев действия Киева, в адрес которого со стороны украинских владельцев и руководителей СМИ все чаще звучат обвинения в нарушении их прав.