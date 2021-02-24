Украинские разработчики вооружений шарахаются от «Нэньки» – военный эксперт

Украинские разработчики военной техники и вооружений не находят поддержки внутри страны и вывозят свои проекты за рубеж. Часто эти изделия закупаются даже странами НАТО, будучи невостребованными в своей стране.Об этом в эфире интернет-канала «Скрыпин» заявил военный эксперт Тарас Чмут.Наглядный пример, по его словам – гибридная гусеничная платформа «Шторм», которая была представлена на выставке вооружения IDEX-2021, а разрабатывалась украинскими инженерами в ОАЭ.«Интересно, что это украинский концепт, который в Украине не смогли реализовать, и парни поехали в Объединенные Арабские Эмираты и там за несколько дней открыли компанию, нашли инвестора и за пару месяцев реализовали такой концепт. У нас все это сложно, дорого, какая-то бюрократия, проблемы с инвестором, проблемы с привлечением средств, реализацией, государственным контролем, лицензированием, еще чем-то…Проблемно это все в Украине сделать, они были вынуждены уехать. Это, на самом деле, очень интересный индикатор того, насколько Украина, как государство, содействует развитию. Это украинские ребята, украинская задумка, украинская реализация. Но делается там.Есть и другие примеры, когда наши парни и девушки едут в страны Балтии, там создают предприятия, создают какие-то изделия, в том числе по беспилотникам военного назначения, и там потом находят заказы, их покупают даже страны НАТО, ставят на вооружения – и все ок. В Украине они этого сделать не смогли. Почему? Потому что есть ряд причин», – загадочно резюмировал Чмут.